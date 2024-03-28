Как приготовить тост с авокадо и яйцом: лучший рецепт полезного завтрака

Кто не любит вкусные и полезные завтраки, которые готовятся в считанные минуты? Тогда вам понравится тост с авокадо и яйцом!

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Это блюдо не только невероятно вкусно, но и богато питательными веществами. Авокадо содержит здоровые жиры и антиоксиданты, яйца – белок и витамины, а цельнозерновой хлеб – волокна. Рецептом поделился врач Тим Тиутан.

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Вы можете добавить к тосту другие ингредиенты, например томаты, оливки, сыр фета или лосось. Жарьте яйцо до желаемой консистенции: жидкий желток или жесткий. Вместо цельнозернового хлеба можно использовать лаваш или толстый блинчик.

Ингредиенты:

1 ломтик цельнозернового хлеба

1/2 авокадо

1 яйцо

1 ст. л. оливкового масла

1 ст. л. лимонного сока

Соль и перец по вкусу

Микрозелень (по желанию)

Приготовление:

Разрежьте авокадо пополам, удалите косточку и разомните мякоть вилкой. Добавьте лимонный сок, соль и перец, перемешайте. Поджарьте хлеб (по желанию). Разогрейте оливковое масло на сковороде на среднем огне. Осторожно влейте яйцо в сковороду, накройте крышкой и готовьте 2-3 минуты, пока белок не застынет. Выложите авокадо на хлеб, сверху положите яйцо. Добавьте соль, перец и микрозелень по вкусу.

Вкусный и полезный завтрак готов!

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