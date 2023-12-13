Как приготовить традиционные Житомирские драники: простой рецепт

Житомирские драники – это традиционное украинское блюдо, популярные картофельные оладьи, которые отличаются начинкой из сыра. Они получили признание как одно из самых любимых блюд в Житомирской области, где даже проводят годовые фестивали в честь этого блюда.

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Житомирские драники традиционно подаются со сметаной, чесноком и укропом. Также их можно подавать с соусом из сметаны, чеснока и зелени, пишет hyser.com.

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Ингредиенты:

Картофель - 1 кг

Яйца – 2 шт.

Сыр – 200 г

Растительное масло – 4 ст. л.

Сметана – 3 ст. л.

Чеснок – 2 зубчика

Укроп – 1 пучок

Соль, перец по вкусу

Приготовление:

Очистите картофель и отварите в мундире до готовности. Затем остудите и очистите от кожуры. Натрите половину картофеля на мелкой терке, а оставшуюся часть разомните в пюре. Разомните сыр вместе с яйцом, солью и перцем. Смешайте тертый картофель с картофельным пюре, сыром, солью и перцем. Добавьте взбитое яйцо и перемешайте хорошо. Сформируйте из теста лепешки и внутрь каждого положите ложку начинки из творога. Обжарьте драники на масле на среднем огне до получения золотистого цвета.

Советы:

Для приготовления дерунов лучше использовать картофель с высоким содержанием крахмала. Добавление немного муки в тесто сделает драники более нежными. Избегайте пережаривания, чтобы они оставались нежными.

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