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Как приготовить традиционные Житомирские драники: простой рецепт

Игорь Романько

Как сделать житомирские драники

Житомирские драники – это традиционное украинское блюдо, популярные картофельные оладьи, которые отличаются начинкой из сыра. Они получили признание как одно из самых любимых блюд в Житомирской области, где даже проводят годовые фестивали в честь этого блюда.

Житомирские драники традиционно подаются со сметаной, чесноком и укропом. Также их можно подавать с соусом из сметаны, чеснока и зелени, пишет hyser.com.

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Ингредиенты:

  • Картофель - 1 кг
  • Яйца – 2 шт.
  • Сыр – 200 г
  • Растительное масло – 4 ст. л.
  • Сметана – 3 ст. л.
  • Чеснок – 2 зубчика
  • Укроп – 1 пучок
  • Соль, перец по вкусу

Приготовление:

  1. Очистите картофель и отварите в мундире до готовности. Затем остудите и очистите от кожуры.
  2. Натрите половину картофеля на мелкой терке, а оставшуюся часть разомните в пюре.
  3. Разомните сыр вместе с яйцом, солью и перцем.
  4. Смешайте тертый картофель с картофельным пюре, сыром, солью и перцем. Добавьте взбитое яйцо и перемешайте хорошо.
  5. Сформируйте из теста лепешки и внутрь каждого положите ложку начинки из творога.
  6. Обжарьте драники на масле на среднем огне до получения золотистого цвета.

Советы:

  1. Для приготовления дерунов лучше использовать картофель с высоким содержанием крахмала.
  2. Добавление немного муки в тесто сделает драники более нежными.
  3. Избегайте пережаривания, чтобы они оставались нежными.

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