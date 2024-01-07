Как приготовить тушенный картофель с мясом: самый лучший рецепт

Тушеный картофель с мясом – это простое и одновременно вкусное блюдо, которое подойдет для семейного обеда или ужина. Для тушеного картофеля с мясом лучше использовать шейную часть свинины или вырезку.

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Чтобы мясо быстрее стало мягким, его можно предварительно замариновать в соевом соусе, лимонном соке или уксусе. Для более насыщенного вкуса можно добавить в блюдо другие специи, например кориандр, мускатный орех, паприку. Блюдо можно подавать с маринованными или свежими овощами, зеленью. Рецептом поделились на сайте espreso.tv.

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Ингредиенты:

Картофель - 500 г

Свинина – 350 г

Вода – 300 мл

Морковь – 0,5 шт.

Чеснок – 2 зубчика

Томатная паста - 1 ст. л.

Масло растительное - 2 ст. л.

Тимьян сушеный – 0,5 ч. л.

Душистый перец горошком – 4 шт.

Лавровый лист – 1 шт.

Соль – по вкусу

Приготовление:

Мясо промыть, обсушить и порезать на средние кусочки. Картофель и морковь почистить и порезать кубиками. В сковороде разогреть растительное масло и обжарить мясо до румяной корочки. Добавить в сковороду морковь и обжарить еще 5 минут. Влить в сковороду воду, добавить соль, перец горошком, лавровый лист и чабрец. Довести до кипения. Перелить содержимое сковороды в кастрюлю. Тушить на медленном огне 40 минут, пока мясо не станет мягким. Добавить в кастрюлю томатную пасту и перемешать. Добавить картофель и продолжать тушить еще 20 минут, пока картофель не будет готов. Чеснок и укроп мелко порезать и добавить в кастрюлю. Тушить еще 3 минуты. Убрать кастрюлю из огня и дать блюду настояться под крышкой 15 минут.

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