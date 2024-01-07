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Как приготовить тушенный картофель с мясом: самый лучший рецепт

Игорь Романько

Как сделать тушеный картофель со свининой

Тушеный картофель с мясом – это простое и одновременно вкусное блюдо, которое подойдет для семейного обеда или ужина. Для тушеного картофеля с мясом лучше использовать шейную часть свинины или вырезку.

Чтобы мясо быстрее стало мягким, его можно предварительно замариновать в соевом соусе, лимонном соке или уксусе. Для более насыщенного вкуса можно добавить в блюдо другие специи, например кориандр, мускатный орех, паприку. Блюдо можно подавать с маринованными или свежими овощами, зеленью. Рецептом поделились на сайте espreso.tv.

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Ингредиенты:

  • Картофель - 500 г
  • Свинина – 350 г
  • Вода – 300 мл
  • Морковь – 0,5 шт.
  • Чеснок – 2 зубчика
  • Томатная паста - 1 ст. л.
  • Масло растительное - 2 ст. л.
  • Тимьян сушеный – 0,5 ч. л.
  • Душистый перец горошком – 4 шт.
  • Лавровый лист – 1 шт.
  • Соль – по вкусу

Приготовление:

  1. Мясо промыть, обсушить и порезать на средние кусочки.
  2. Картофель и морковь почистить и порезать кубиками.
  3. В сковороде разогреть растительное масло и обжарить мясо до румяной корочки.
  4. Добавить в сковороду морковь и обжарить еще 5 минут.
  5. Влить в сковороду воду, добавить соль, перец горошком, лавровый лист и чабрец. Довести до кипения.
  6. Перелить содержимое сковороды в кастрюлю.
  7. Тушить на медленном огне 40 минут, пока мясо не станет мягким.
  8. Добавить в кастрюлю томатную пасту и перемешать.
  9. Добавить картофель и продолжать тушить еще 20 минут, пока картофель не будет готов.
  10. Чеснок и укроп мелко порезать и добавить в кастрюлю.
  11. Тушить еще 3 минуты.
  12. Убрать кастрюлю из огня и дать блюду настояться под крышкой 15 минут.

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