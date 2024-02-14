Как приготовить творог: простой рецепт
Кто из нас не любит творог? Этот универсальный продукт можно использовать как самостоятельное блюдо, так и использовать для приготовления бутербродов, салатов, пирогов и других кулинарных шедевров.
Однако цены на сыр в магазинах в последнее время значительно выросли, а качество не всегда радует. Поэтому все больше людей ищут альтернативы и учатся готовить творог дома. Рецептом поделились на сайте "Хозяйка".
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Сегодня я хочу поделиться с вами рецептом домашнего творога, который я недавно попробовала у подруги. Он готовится из трех основных ингредиентов – молоко, яйца и йогурт (или кефир) – и выходит невероятно вкусным!
Ингредиенты:
- Молоко цельное коровье – 2 л;
- Кефир или йогурт без добавок – 300 мл;
- Сливочное масло – 100 г (необязательно);
- Яйца куриные – 4 штуки;
- Соль – 2 ст. л.;
- Пищевая сода – 1 ч. л.
Приготовление:
- Молоко перелить в глубокую кастрюлю, добавить соль и поставить на маленький огонь. Молоко должно нагреться, но не закипеть.
- В отдельной миске смешать яйца, кефир или йогурт и соду до однородной массы. Можно использовать блендер.
- Добавить сливочное масло к горячему молоку (по желанию).
- Медленно вливать кефирно-яичную смесь в молоко, постоянно помешивая.
- Почти сразу начнет отделяться сыворотка.
- Перелить содержимое кастрюли в дуршлаг, застеленный марлей.
- Дуршлаг поставить на миску, сверху поставить небольшой фитиль.
- Оставить сыр под гнетом на 3-4 часа, чтобы он затвердел.
- Готовый сыр убрать в холодильник.
Советы:
- Для более насыщенного вкуса можно добавить в сыр специи, зелень или тертый пармезан.
- Из оставшейся сыворотки можно приготовить блины, оладьи или сырники.
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