Как приготовить творожное печенье с замороженными ягодами: простой рецепт

Хотите приготовить что-нибудь новое и интересное? Попробуйте это печенье с ягодами! Оно обладает нежным сливочно-цитрусовым вкусом, а начинка из замороженных ягод делает его еще более ароматным и аппетитным.

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Это печенье чем-то напоминает знаменитый пирог "Цитрусовая роза". Вместо смородины можно использовать любые другие ягоды, например вишню, малину или чернику. Рецептом поделились на сайте Shuba.

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Рецепт очень прост:

Замес теста происходит в два этапа: сначала готовится творожная масса, затем она сочетается с сухими ингредиентами.

Ягодную начинку необходимо охладить до комнатной температуры.

Печенье выпекается в течение 30-35 мин. при 180°C.

Ингредиенты:

Для теста:

Сыр кисломолочный – 180 г

Яйцо куриное – 1 шт.

Сахар – 40 г

Сахар ванильный – 10 г

Масло сливочное 73% - 90 г

Мука – 200 г

Разрыхлитель – 1 ч. л.

Соль – 3 г

Для начинки:

Смородина – 130 г

Сахар – 70 г

Крахмал – 1 ст. л.

Для смазки:

Желток куриного яйца – 1 шт.

Приготовление:

Смешайте творог, яйцо, сахар, ванильный сахар и цедру. Перетрите вилкой. Добавьте в муку разрыхлитель и соль, перемешайте. Добавьте кубики холодного сливочного масла и перетрите руками в крошку. Соедините творожную и мучную массы, замесите тесто. Накройте его плёнкой и поставьте в холодильник на 1 час. В кастрюлю высыпьте ягоды, доведите до кипения. Смешайте крахмал с сахаром, добавьте в ягоды, перемешайте и варите 1 минуту, постоянно помешивая. Тесто разделите на 2 части, раскатайте каждую в прямоугольник толщиной 3 мм. Смажьте начинкой и сформуйте рулет. Повторите со второй частью теста. Рулеты нарежьте на печенье, выложите на противень, застеленный пергаментом, и смажьте желтком. Выпекайте 30-35 минут при 180°C.

Приятного аппетита!

Совет:

Вместо смородины можно использовать любые другие ягоды.

Для насыщенного ягодного вкуса можно добавить к начинке немного лимонного сока.

Печенье можно посыпать сахарной пудрой.

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