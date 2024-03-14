Как приготовить творожное печенье с замороженными ягодами: простой рецепт
Хотите приготовить что-нибудь новое и интересное? Попробуйте это печенье с ягодами! Оно обладает нежным сливочно-цитрусовым вкусом, а начинка из замороженных ягод делает его еще более ароматным и аппетитным.
Это печенье чем-то напоминает знаменитый пирог "Цитрусовая роза". Вместо смородины можно использовать любые другие ягоды, например вишню, малину или чернику. Рецептом поделились на сайте Shuba.
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Рецепт очень прост:
- Замес теста происходит в два этапа: сначала готовится творожная масса, затем она сочетается с сухими ингредиентами.
- Ягодную начинку необходимо охладить до комнатной температуры.
- Печенье выпекается в течение 30-35 мин. при 180°C.
Ингредиенты:
Для теста:
- Сыр кисломолочный – 180 г
- Яйцо куриное – 1 шт.
- Сахар – 40 г
- Сахар ванильный – 10 г
- Масло сливочное 73% - 90 г
- Мука – 200 г
- Разрыхлитель – 1 ч. л.
- Соль – 3 г
Для начинки:
- Смородина – 130 г
- Сахар – 70 г
- Крахмал – 1 ст. л.
Для смазки:
- Желток куриного яйца – 1 шт.
Приготовление:
- Смешайте творог, яйцо, сахар, ванильный сахар и цедру. Перетрите вилкой.
- Добавьте в муку разрыхлитель и соль, перемешайте. Добавьте кубики холодного сливочного масла и перетрите руками в крошку.
- Соедините творожную и мучную массы, замесите тесто. Накройте его плёнкой и поставьте в холодильник на 1 час.
- В кастрюлю высыпьте ягоды, доведите до кипения. Смешайте крахмал с сахаром, добавьте в ягоды, перемешайте и варите 1 минуту, постоянно помешивая.
- Тесто разделите на 2 части, раскатайте каждую в прямоугольник толщиной 3 мм. Смажьте начинкой и сформуйте рулет. Повторите со второй частью теста.
- Рулеты нарежьте на печенье, выложите на противень, застеленный пергаментом, и смажьте желтком. Выпекайте 30-35 минут при 180°C.
Приятного аппетита!
Совет:
- Вместо смородины можно использовать любые другие ягоды.
- Для насыщенного ягодного вкуса можно добавить к начинке немного лимонного сока.
- Печенье можно посыпать сахарной пудрой.
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