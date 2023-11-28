Как приготовить тыквенный пирог-суфле: простой рецепт
Тыква – это не только символ осени, но и отличный и полезный ингредиент для создания вкусных блюд, в том числе сладких десертов.
Известная украинская актриса и режиссер Марина Ягодкина поделилась рецептом тыквенного пирога-суфле, который она назвала "Геометрия" из-за его прекрасной формы после нарезания.
Читайте также: Тыквенный чай: вкусный напиток, который согреет в холодное время
Для теста вам понадобятся:
- Масло сливочное – 125 г
- Мука – 1 стакан
- Сахар – 2-3 ст. ложки
- Щепотка соли
- Сода + уксус
- 2 желтка
- Ванилин по вкусу
Сначала нужно перемешать масло с мукой до получения хрупкой массы, после чего добавить оставшиеся ингредиенты: сахар, соль, соду + уксус (тушится) и, наконец, два желтка. Получившееся тесто следует поставить в холодильник на 30 минут, чтобы оно хорошо затвердело, пока готовится начинка.
Для начинки:
- 500-600 г тыквы отварить или запечь в духовке в течение 15 минут.
- Перетереть в блендере.
- Добавить банку сгущенки и 2 белка.
- По вкусу корицу, имбирь, молотый мускатный орех.
- Взбить до однородной массы.
В форму выложить тесто, создав бортики. Затем заливайте его начинкой. Выпекайте в течение 10 минут при 200 градусах, после чего убавьте температуру до 180 градусов и продолжайте печь еще 40-45 минут. Дайте пирогу полностью остыть перед разрезанием, чтобы насладиться его невероятным вкусом.
Раньше мы рассказывали, как приготовить мармелад из тыквы. Этот полезный десерт следует употреблять в умеренных количествах.
Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!