Как приготовить тыквенный пирог-суфле: простой рецепт

Тыква – это не только символ осени, но и отличный и полезный ингредиент для создания вкусных блюд, в том числе сладких десертов.

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Известная украинская актриса и режиссер Марина Ягодкина поделилась рецептом тыквенного пирога-суфле, который она назвала "Геометрия" из-за его прекрасной формы после нарезания.

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Для теста вам понадобятся:

Масло сливочное – 125 г

Мука – 1 стакан

Сахар – 2-3 ст. ложки

Щепотка соли

Сода + уксус

2 желтка

Ванилин по вкусу

Сначала нужно перемешать масло с мукой до получения хрупкой массы, после чего добавить оставшиеся ингредиенты: сахар, соль, соду + уксус (тушится) и, наконец, два желтка. Получившееся тесто следует поставить в холодильник на 30 минут, чтобы оно хорошо затвердело, пока готовится начинка.

Для начинки:

500-600 г тыквы отварить или запечь в духовке в течение 15 минут.

Перетереть в блендере.

Добавить банку сгущенки и 2 белка.

По вкусу корицу, имбирь, молотый мускатный орех.

Взбить до однородной массы.

В форму выложить тесто, создав бортики. Затем заливайте его начинкой. Выпекайте в течение 10 минут при 200 градусах, после чего убавьте температуру до 180 градусов и продолжайте печь еще 40-45 минут. Дайте пирогу полностью остыть перед разрезанием, чтобы насладиться его невероятным вкусом.

Раньше мы рассказывали, как приготовить мармелад из тыквы. Этот полезный десерт следует употреблять в умеренных количествах.

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