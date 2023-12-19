Как приготовить украинские вареники, которые традиционно подавали на сочельник
Вареники с картофелем – это традиционное блюдо украинской кухни, которое обязательно присутствует на праздничном столе. А если добавить к ним еще и жареный лук и опята, то получится настоящий шедевр.
Подавайте вареники с картофелем, луком и опятами со сметаной или поливкой, пишет smachnonews.24tv. Чтобы тесто было более гибким, добавьте в него 1 чайную ложку растительного масла. Чтобы начинка не вытекала из вареников, хорошо запечатывайте края. Если вы не любите лук, можете его не добавлять. Вареники можно также приготовить в пароварке.
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Ингредиенты:
- Для теста:
- 2 чашки (250 г) пшеничной муки
- 1 яйцо
- 1/2 чашки (120 мл) воды
- 1/2 чайной ложки соли
- Для начинки:
- 4 средние картофелины
- 1 большой лук
- 200 г опят
- Соль и перец по вкусу
- Растительное масло для жарки
Приготовление:
- Для теста смешайте в миске муку с солью. Добавьте яйцо и постепенно вливайте воду, замешивая тесто. Замешивайте тесто до однородности, затем выложите его на стол, накройте пленкой и оставьте на 30 минут.
- Для начинки отварите картофель и обварите в подсоленной воде опята.
- Обжарьте на растительном масле мелко нарезанный лук до золотистого цвета. Добавьте нарезанные опята и жарьте, пока они не потеряют влагу и станут золотистыми.
- Перемелите картофель.
- Смешайте ее с жареным луком и опятами. Добавьте соль и перец по вкусу.
- В большой кастрюле вскипятите воду и добавьте немного соли.
- Раскатайте тесто и вырежьте из него кружочки с помощью чашки или формы для вареников.
- Положите ложку начинки в центр каждого кружочка теста, соедините края и образуйте полмесяца.
- Вскипятите воду в кастрюле и варите вареники в течение 7-10 минут, пока они не выплывут на поверхность.
- Выньте вареники из воды с помощью сита и дайте им стечь.
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