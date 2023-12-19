Как приготовить украинские вареники, которые традиционно подавали на сочельник

Вареники с картофелем – это традиционное блюдо украинской кухни, которое обязательно присутствует на праздничном столе. А если добавить к ним еще и жареный лук и опята, то получится настоящий шедевр.

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Подавайте вареники с картофелем, луком и опятами со сметаной или поливкой, пишет smachnonews.24tv. Чтобы тесто было более гибким, добавьте в него 1 чайную ложку растительного масла. Чтобы начинка не вытекала из вареников, хорошо запечатывайте края. Если вы не любите лук, можете его не добавлять. Вареники можно также приготовить в пароварке.

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Ингредиенты:

Для теста: 2 чашки (250 г) пшеничной муки 1 яйцо 1/2 чашки (120 мл) воды 1/2 чайной ложки соли

Для начинки: 4 средние картофелины 1 большой лук 200 г опят Соль и перец по вкусу Растительное масло для жарки



Приготовление:

Для теста смешайте в миске муку с солью. Добавьте яйцо и постепенно вливайте воду, замешивая тесто. Замешивайте тесто до однородности, затем выложите его на стол, накройте пленкой и оставьте на 30 минут. Для начинки отварите картофель и обварите в подсоленной воде опята. Обжарьте на растительном масле мелко нарезанный лук до золотистого цвета. Добавьте нарезанные опята и жарьте, пока они не потеряют влагу и станут золотистыми. Перемелите картофель. Смешайте ее с жареным луком и опятами. Добавьте соль и перец по вкусу. В большой кастрюле вскипятите воду и добавьте немного соли. Раскатайте тесто и вырежьте из него кружочки с помощью чашки или формы для вареников. Положите ложку начинки в центр каждого кружочка теста, соедините края и образуйте полмесяца. Вскипятите воду в кастрюле и варите вареники в течение 7-10 минут, пока они не выплывут на поверхность. Выньте вареники из воды с помощью сита и дайте им стечь.

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