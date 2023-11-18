Как приготовить ванильный экстракт дома: хозяйки поделились секретом

Мы обычно используем ванилин или ванильный сахар для приготовления десертов, но в некоторых рецептах, особенно американских, используется ванильный экстракт. Что такое и как его можно приготовить дома?

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Об этом пишет Shuba.

Определение ванильного экстракта

Ванильный экстракт, также известный как ванильная эссенция, является концентратом ванили. Его часто делают из водки, но можно использовать бурбон, бренди или ром. Также следует избегать ароматизированной водки, поскольку она часто содержит искусственные ароматизаторы.

Как приготовить ванильный экстракт дома?

Разрежьте 4 стручка ванили пополам, не вынимая семян. Положите его в банку с винтовкой и залейте водкой, заполняя ее полностью. Закройте и хорошо потрясите. Оставьте как минимум на 2-3 недели.

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Лучше использовать стеклянные банки объемом 250 мл. Перед использованием стеклянные банки нужно простерилизовать.

Как использовать ванильный экстракт

Ванильный экстракт добавляется во многие блюда, такие как сливочный крем, домашний ванильный пирог и разнообразные пудинги.

Обычно для ароматизации сладких блюд достаточно 1 чайной ложки ванильного экстракта.

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