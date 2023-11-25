Как приготовить варенье из хурмы с апельсином: простой рецепт без варки

Лакомиться ароматным вареньем в зимний период – это традиция, но иногда хочется попробовать что-то неординарное, например, варенье из хурмы. Этот фрукт, популярный на уровне с цитрусовыми, становится особенно вкусным в зимний период. Некоторые сорта хурмы могут быть вязкими, но с помощью этого простого рецепта вы сможете создать вкусное варенье, даже не тратя времени на варку.

Видео дня

Это вкусное и ароматное варенье идеально подходит для намазывания на хлеб, булочки или в дополнение к сладким блюдам, пишет bigmir.net. Приготовьте его сейчас и наслаждайтесь уникальным сочетанием вкусов хурмы и апельсина.

Читайте также: Простой рецепт варенья из черноплодной рябины

Ингредиенты:

Спелая хурма – 800 г

Апельсин – 1 шт.

Сахар – 500 г

Способ приготовления:

Удалите плодоножки из хурмы и нарежьте мелкими кусочками, а затем протрите мякоть через сито. Выжмите сок из апельсина и добавьте его к пюре хурмы. Уберите зерна, если они есть. Затем добавьте сахар в массу. Оставьте смесь при комнатной температуре в течение 1 часа, периодически помешивая. После того как смесь настоялась, разлейте варенье по стерилизованным банкам и накройте крышками. Храните варенье в холодильнике.

Советуем также обратить внимание на рецепт варенья из брусники на зиму в ароматном сиропе.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!