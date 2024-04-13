Как приготовить вареники на пару с творогом: традиционный рецепт

Мечтаете о рыхлых, нежных варениках с сыром, которые просто тают во рту? Этот рецепт традиционных вареников на пару – именно то, что вам нужно!

Попробуйте приготовить эти вареники, и вы будете приятно удивлены их нежным вкусом и ароматом. Рецептом поделились на сайте Meta.

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Ингредиенты:

Для теста:

250 мл молока

1 ст. л. сахара

10 г дрожжей

0,5 ч. л. соли

1 яйцо

1 ст. л. масла

450 г муки

Для начинки:

250 г кисломолочного творога

1 яйцо

20 г сахара

Ванильный сахар

Приготовление:

Тесто: Смешайте молоко с сахаром, растительным маслом и дрожжами. Перемешайте. Добавьте соль, перемешайте. Постепенно добавляйте муку, замешивая мягкое эластичное тесто. Дайте отдохнуть тесту 10 минут. Начинка: Соедините все ингредиенты и тщательно перемешайте. Формирование вареников: Раскатайте тесто в тонкий пласт, вырежьте кружочки с помощью стакана или формочки. Выложите начинку на кружочки из теста, защипните края. Приготовление на пару: В кастрюле вскипятите воду. Поставьте на кастрюлю дуршлаг, застеленный марлей. Выложите вареники в дуршлаг, накройте крышкой и готовьте на пару в течение 5 минут. Подача: Смажьте готовые вареники сливочным маслом и подавайте со сметаной.

Приятного аппетита!

Советы:

Для более насыщенного вкуса творожной начинки можно добавить изюм, цукаты или курагу.

Вместо сметаны можно использовать сливки, варенье или фруктовый соус.

Готовые вареники можно заморозить. Для этого их нужно предварительно заморозить на противне, а затем переложить в пакет для замораживания.

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