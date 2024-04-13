Как приготовить вареники на пару с творогом: традиционный рецепт
Мечтаете о рыхлых, нежных варениках с сыром, которые просто тают во рту? Этот рецепт традиционных вареников на пару – именно то, что вам нужно!
Попробуйте приготовить эти вареники, и вы будете приятно удивлены их нежным вкусом и ароматом. Рецептом поделились на сайте Meta.
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Ингредиенты:
Для теста:
- 250 мл молока
- 1 ст. л. сахара
- 10 г дрожжей
- 0,5 ч. л. соли
- 1 яйцо
- 1 ст. л. масла
- 450 г муки
Для начинки:
- 250 г кисломолочного творога
- 1 яйцо
- 20 г сахара
- Ванильный сахар
Приготовление:
- Тесто: Смешайте молоко с сахаром, растительным маслом и дрожжами. Перемешайте. Добавьте соль, перемешайте. Постепенно добавляйте муку, замешивая мягкое эластичное тесто. Дайте отдохнуть тесту 10 минут.
- Начинка: Соедините все ингредиенты и тщательно перемешайте.
- Формирование вареников: Раскатайте тесто в тонкий пласт, вырежьте кружочки с помощью стакана или формочки. Выложите начинку на кружочки из теста, защипните края.
- Приготовление на пару: В кастрюле вскипятите воду. Поставьте на кастрюлю дуршлаг, застеленный марлей. Выложите вареники в дуршлаг, накройте крышкой и готовьте на пару в течение 5 минут.
- Подача: Смажьте готовые вареники сливочным маслом и подавайте со сметаной.
Приятного аппетита!
Советы:
- Для более насыщенного вкуса творожной начинки можно добавить изюм, цукаты или курагу.
- Вместо сметаны можно использовать сливки, варенье или фруктовый соус.
- Готовые вареники можно заморозить. Для этого их нужно предварительно заморозить на противне, а затем переложить в пакет для замораживания.
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