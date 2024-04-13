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Как приготовить вареники на пару с творогом: традиционный рецепт

Игорь Романько

Как сделать вареники с кисломолочным сыром на пару

Мечтаете о рыхлых, нежных варениках с сыром, которые просто тают во рту? Этот рецепт традиционных вареников на пару – именно то, что вам нужно!

Попробуйте приготовить эти вареники, и вы будете приятно удивлены их нежным вкусом и ароматом. Рецептом поделились на сайте Meta.

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Ингредиенты:

Для теста:

  • 250 мл молока
  • 1 ст. л. сахара
  • 10 г дрожжей
  • 0,5 ч. л. соли
  • 1 яйцо
  • 1 ст. л. масла
  • 450 г муки

Для начинки:

  • 250 г кисломолочного творога
  • 1 яйцо
  • 20 г сахара
  • Ванильный сахар

Приготовление:

  1. Тесто: Смешайте молоко с сахаром, растительным маслом и дрожжами. Перемешайте. Добавьте соль, перемешайте. Постепенно добавляйте муку, замешивая мягкое эластичное тесто. Дайте отдохнуть тесту 10 минут.
  2. Начинка: Соедините все ингредиенты и тщательно перемешайте.
  3. Формирование вареников: Раскатайте тесто в тонкий пласт, вырежьте кружочки с помощью стакана или формочки. Выложите начинку на кружочки из теста, защипните края.
  4. Приготовление на пару: В кастрюле вскипятите воду. Поставьте на кастрюлю дуршлаг, застеленный марлей. Выложите вареники в дуршлаг, накройте крышкой и готовьте на пару в течение 5 минут.
  5. Подача: Смажьте готовые вареники сливочным маслом и подавайте со сметаной.

Приятного аппетита!

Советы:

  • Для более насыщенного вкуса творожной начинки можно добавить изюм, цукаты или курагу.
  • Вместо сметаны можно использовать сливки, варенье или фруктовый соус.
  • Готовые вареники можно заморозить. Для этого их нужно предварительно заморозить на противне, а затем переложить в пакет для замораживания.

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