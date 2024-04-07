Как приготовить вареники с картофелем и сыром: традиционный украинский рецепт
Ничто так не сближает, как совместное приготовление пищи. Представьте: вся семья собирается за одним столом, лепит варенички, кто готовит начинку, кто варит... А потом все вместе лакомятся этим вкусным и сытным блюдом.
Сегодня предлагаем вам рецепт вареников с картофелем и сыром от Наталии Сус, которым поделились на сайте Shuba. Тесто по этому рецепту получается эластичным, легко лепится и не рвется. Вареники не развариваются, а начинка остается сочной.
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Вареники – это настоящая украинская классика, которая всегда будет уместна на вашем столе!
Ингредиенты:
- Для теста:
- 700 г муки
- 3 г соли
- 1 яйцо
- 30 мл масла
- 310 мл теплой воды
- Для начинки:
- 4 шт. вареного картофеля
- 500 г кисломолочного творога
- Соль по вкусу
- Для зажарки:
- 1 луковица
- 60 мл масла
- 3 г соли
Приготовление:
- Замесить тесто. В миске смешайте муку, соль, растительное масло и яйцо. Постепенно добавляйте тёплую воду, замешивая тесто. Сначала в миске, затем выложите на присыпанную мукой поверхность и вымешивайте 5-10 минут. Уложите тесто в пакет и дайте ему отдохнуть 20 минут.
- Приготовьте начинку. Отварной картофель разомните в пюре. Добавьте кисломолочный творог, соль и кропотливо перемешайте.
- Сделайте зажарку. Лук нарежьте кубиками, обжарьте на растительном масле до золотистого цвета. Добавьте немного соли.
- Сформируйте вареники. Тесто разделите на части, сформуйте колбаски, нарежьте на кусочки. Раскатайте кружочки, выложите начинку, защипните края.
- Отварите вареники. В кипящую подсоленную воду выложите вареники, перемешайте. Варите 3-4 минуты после закипания, несколько раз перемешав. Достаньте шумовкой, выложите на тарелку.
- Смажьте вареники зажаркой и подавайте к столу.
Приятного аппетита!
Дополнительные советы:
- Вместо кисломолочного творога можно использовать домашний творог или брынзу.
- Для аромата в начинку можно добавить измельченный укроп или зеленый лук.
- Вместо загара можно подавать вареники со сметаной или сливочным маслом.
- Чтобы вареники не слипались, можно добавить в воду 1 столовую ложку растительного масла.
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