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Как приготовить витаминные кубики для иммунитета в форме для льда

Игорь Романько

Как сделать апельсиновые кубики со специями для иммунитета

В холодное время года важно укреплять иммунитет, чтобы оградить себя от вирусов и других заболеваний. Одним из популярных способов является употребление соков и смузи из фруктов и овощей, богатых витаминами и минералами.

В последнее время в интернете набирает популярность рецепт кубиков для иммунитета. Эти кубики производятся из питательных ингредиентов, которые смешиваются и замерзают. Их можно добавлять к горячей воде, чаю или полосе, чтобы получить вкусный и полезный напиток. Об этом пишет кулинарный сайт Shuba.

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Важно помнить, что кубики для иммунитета не панацея от всех болезней. Однако они могут оказаться полезным дополнением к здоровому образу жизни, который поможет укрепить иммунитет и защитить себя от вирусов и других заболеваний.

Ингредиенты для кубиков:

  • ½ лимона, нарезанного
  • 1 морковь, нарезанная
  • 1 ч. л. молотой куркумы
  • 1 ч. л. черного молотого перца
  • 2-3 см корня имбиря
  • 80 г меда
  • 1 апельсин, нарезанный

Приготовление:

  1. Измельчите все ингредиенты в блендере.
  2. Вылить смесь в формочки для льда.
  3. Заморозить.

Польза кубиков для иммунитета:

  • Лимоны богаты антиоксидантами, клетчаткой и витамином С, который помогает повысить общий иммунитет.
  • Морковь богата витамином А и бета-каротином, а также другими питательными веществами, которые помогают сбалансировать уровень сахара в крови и улучшить здоровье мозга.
  • Куркума обладает противовоспалительными свойствами, а черный перец помогает организму лучше усваивать куркуму.
  • Имбирь помогает снизить стресс и лечить расстройство желудка благодаря гингеролу.
  • Мед представляет собой противовоспалительное, антиоксидантное и антибактериальное средство, а апельсин помогает укрепить иммунную систему и бороться с любыми болезнями благодаря витамину С.

Как принимать кубики для иммунитета:

Каждый день добавьте 1-2 кубика к горячей воде, чаю или полосе.

Внимание! Этот контент носит исключительно информационный характер и не содержит никаких медицинских советов. По поводу приема лекарства, установления диагнозов и других медицинских советов обратитесь к врачу.

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