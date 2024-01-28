Родом из детства: Как приготовить вкусное и хрустящее овсяное печенье

Овсяное печенье – это не только вкусный десерт, но и полезный перекус, богатый клетчаткой. Благодаря простоте приготовления оно может стать частью вашего ежедневного рациона.

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Рецептом поделились на сайте Shuba. Вместо коровьего молока можно использовать овсяное для более выраженного вкуса. Кокосовое масло делает печенье более хрустящим. Добавьте в тесто орехи, сухофрукты или шоколад для разнообразия.

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Ингредиенты:

Овсяная мука – 120 г (можно приготовить самостоятельно, перемолов хлопья)

Овсяные хлопья – 120 г

Разрыхлитель – 3/4 ч. л.

Соль – 1/4 ч. л.

Сахар – 100 г

Молоко 2,5% – 3 ст. л. (можно заменить растительным)

Масло растительное - 75 мл (можно использовать кокосовое для лучшей хрусткости)

Приготовление:

Смешайте в миске муку, хлопья, разрыхлитель, соль и сахар. Добавьте 2-3 ст. л. молока и 75 мл растительного масла. Вымешайте однородное тесто. Застелите противень пергаментом. Сформируйте из теста шарики по 70-80 г, немного приплюсните их. Выпекайте в разогретой до 180°C духовке 20 минут. Дайте печенье остыть и наслаждайтесь его хрустящим вкусом с чаем, кофе или какао.

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