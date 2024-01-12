Как приготовить вкусную курицу: рецепт маринада от греческого фуд-блогера

Хотите приготовить блюдо из курицы, но не знаете какой маринад выбрать для мяса? Предлагаем маринад на основе натурального йогурта.

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Греческая фуд-блогерша Мария Кутсогианнис поделилась рецептом. Маринад для курицы вы сможете легко приготовить, после чего ваше мясо приобретет новый вкус.

Основой этого маринада является натуральный йогурт, сочетающийся с горчицей, оливковым маслом, лимонным соком и специями, такими как чеснок, орегано, соль и черный перец. Этот маринад позволяет кусочкам курицы насытиться ароматами. После чего курицу рекомендуется готовить на гриле.

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Согласно рецепту, для приготовления маринада вам понадобится:

1/2 стакана йогурта без наполнителя.

2 ст. л. горчицы.

2 ст. л. оливкового масла.

1/2 лимона.

2 зубчика чеснока.

1 ст. л. сушеного орегано.

1 ч. л. соли.

1/2 ч. л. черного молотого перца.

Приготовление:

Чеснок следует почистить и измельчить, добавив сок из половины лимона. Затем следует добавить другие ингредиенты, закрыть емкость с ингредиентами и изрядно все смешать.

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