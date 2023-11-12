Как приготовить вкусные бутерброды с намазкой из сардин: простой рецепт
Не только классические начинки, но и совершенно необычные и вкусные бутерброды могут украсить ваш стол. Вот рецепт освежающих бутербродов с сардинами, яйцами и луком, которые станут отличным "гостем" на любом застолье.
Этот рецепт гарантирует вам не только насыщенный вкус, но и незабываемый аромат и вид, пишет OBOZREVATEL. Будьте творческими и экспериментируйте с разнообразием начинок для вашего идеального бутерброда.
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Ингредиенты:
- Сардины – 1 банка
- Лук-шалот – 1/2 шт.
- Яйца – 3 шт.
- Сыр – 50 г
- Майонез – 1 ст. л.
- Специи: соль, перец – по вкусу
- Багет или батон
- Чеснок – 1 зуб.
- Листья салата, огурец – для подачи
Приготовление:
- Слейте жидкость из сардин в отдельный сосуд, но не выливайте его полностью. Разомните сардины вилкой до однородности.
- Сварите яйца. Отделите белок от желтка. Натрите белок, желток и сыр на терке отдельно. Добавьте мелко порезанный лук. Можно взять репчатый лук для более насыщенного вкуса.
- Добавьте специи и майонез, перемешайте в однородную массу. Чтобы добиться нужной густоты, добавьте несколько ложек жидкости из сардин.
- Нарежьте багет или батон на ломтики и обжарьте его на небольшом количестве масла до золотистой корочки с обеих сторон. Затем натрите каждый ломтик зубчиком чеснока с одной стороны.
- Намажьте поджаренные ломтики смесью и подавайте, украшая листьями салата и кружочками огурца.
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