Как приготовить вкусные бутерброды с намазкой из сардин: простой рецепт

Не только классические начинки, но и совершенно необычные и вкусные бутерброды могут украсить ваш стол. Вот рецепт освежающих бутербродов с сардинами, яйцами и луком, которые станут отличным "гостем" на любом застолье.

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Этот рецепт гарантирует вам не только насыщенный вкус, но и незабываемый аромат и вид, пишет OBOZREVATEL. Будьте творческими и экспериментируйте с разнообразием начинок для вашего идеального бутерброда.

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Ингредиенты:

Сардины – 1 банка

Лук-шалот – 1/2 шт.

Яйца – 3 шт.

Сыр – 50 г

Майонез – 1 ст. л.

Специи: соль, перец – по вкусу

Багет или батон

Чеснок – 1 зуб.

Листья салата, огурец – для подачи

Приготовление:

Слейте жидкость из сардин в отдельный сосуд, но не выливайте его полностью. Разомните сардины вилкой до однородности. Сварите яйца. Отделите белок от желтка. Натрите белок, желток и сыр на терке отдельно. Добавьте мелко порезанный лук. Можно взять репчатый лук для более насыщенного вкуса. Добавьте специи и майонез, перемешайте в однородную массу. Чтобы добиться нужной густоты, добавьте несколько ложек жидкости из сардин. Нарежьте багет или батон на ломтики и обжарьте его на небольшом количестве масла до золотистой корочки с обеих сторон. Затем натрите каждый ломтик зубчиком чеснока с одной стороны. Намажьте поджаренные ломтики смесью и подавайте, украшая листьями салата и кружочками огурца.

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