Как приготовить вкусные и ароматные мандариновые кексы: рецепт простой выпечки
Любите вкусные и ароматные десерты? Тогда вам обязательно понравятся эти мандариновые кексы. Они готовятся очень просто, а получаются просто отличными.
Рецептом поделились на сайте ТСН. Для более яркого аромата мандаринов можно добавить в тест еще немного цедры. Готовность кексов проверяйте шпажкой или зубочисткой. Если они сухие, то десерт готов.
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Ингредиенты
- Мандарины – 2 шт.
- Мука – 250 г
- Яйца – 3 шт.
- Сахар – 150 г
- Масло растительное - 150 мл
- Разрыхлитель – 1 ч. л.
- Соль – щепотка
- Сахарная пудра – для посыпания
Приготовление
- Мандарины вымойте, очистите от кожуры и нарежьте на кусочки. Измельчите в блендере до состояния пюре.
- Яйца взбейте с сахаром до пышной пены. Влейте растительное масло и взбейте еще раз.
- Добавьте мандариновое пюре, соль и снова взбейте.
- Всыпьте муку с разрыхлителем и перемешайте лопаткой до однородности.
- Формы для кексов слегка смажьте растительным маслом и выложите в них тесто, заполняя их на 2/3 объема.
- Выпекайте в разогретой до 180 градусов духовке 20-25 минут.
- Готовые кексы остудите в формах, затем достаньте и посыпьте сахарной пудрой.
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