Как приготовить вкусные и ароматные мандариновые кексы: рецепт простой выпечки

Любите вкусные и ароматные десерты? Тогда вам обязательно понравятся эти мандариновые кексы. Они готовятся очень просто, а получаются просто отличными.

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Рецептом поделились на сайте ТСН. Для более яркого аромата мандаринов можно добавить в тест еще немного цедры. Готовность кексов проверяйте шпажкой или зубочисткой. Если они сухие, то десерт готов.

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Ингредиенты

Мандарины – 2 шт.

Мука – 250 г

Яйца – 3 шт.

Сахар – 150 г

Масло растительное - 150 мл

Разрыхлитель – 1 ч. л.

Соль – щепотка

Сахарная пудра – для посыпания

Приготовление

Мандарины вымойте, очистите от кожуры и нарежьте на кусочки. Измельчите в блендере до состояния пюре. Яйца взбейте с сахаром до пышной пены. Влейте растительное масло и взбейте еще раз. Добавьте мандариновое пюре, соль и снова взбейте. Всыпьте муку с разрыхлителем и перемешайте лопаткой до однородности. Формы для кексов слегка смажьте растительным маслом и выложите в них тесто, заполняя их на 2/3 объема. Выпекайте в разогретой до 180 градусов духовке 20-25 минут. Готовые кексы остудите в формах, затем достаньте и посыпьте сахарной пудрой.

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