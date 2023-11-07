Как приготовить вкусные кексы без яиц и муки, чтобы они держали форму

Кексы – это популярное десертное блюдо, известное своей мягкой текстурой и нежным вкусом. Приглашаем вас ознакомиться с нашим рецептом, который позволит приготовить вкусную выпечку без использования яиц и муки.

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История вкусных кексов относится к английской кухне, пишет сайт sensatsiya.com. Они стали популярны в Великобритании в 18-19 веках и готовились из обычных ингредиентов, таких как мука, яйца, молоко, сахар и растительное масло. В эти старые времена это блюдо было доступным и сытным для многих людей.

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Здоровьем в пользу, кексы богаты витаминами и полезными веществами. Они содержат витамины группы B, которые необходимы для нормального функционирования нервной системы и обмена веществ. Кроме того, они содержат минералы, такие как кальций, железо и магний, способствующие здоровью костей, крови и мышц.

Истинная польза десерта состоит в том, что они могут быть отличным источником энергии и питательных веществ. Однако следует помнить, что чрезмерное потребление сладких и жирных кексов может привести к лишнему весу и проблемам с пищеварением. Поэтому важно соблюдать разумные ограничения в потреблении сахара и жиров.

Кексы на молоке можно сочетать с разными блюдами и продуктами. Они прекрасно вкушают с чаем, кофе или горячим шоколадом. Также их можно подавать со взбитыми сливками, свежими ягодами или сиропом.

Способ подачи кексов зависит от вашего вкуса и креативности. Вы можете разрезать их на пол и намазать маслом или джемом. Или добавить цедру апельсина или лимона для более яркого вкуса.

Ингредиенты:

Кефир или простокваша – 250 мл

Овсяные хлопья, измельченные – 200 г

Сахар – 100 г

Растительное масло рафинированное – 50 мл

Соль – большая щепотка

Сода – 0,5 ч. л.

Приготовление:

Сначала смешайте сахар, растительное масло и соль в одной миске. Добавьте кефир или простоквашу (лучше, если они немного кислые) и пищевую соду. Тщательно перемешайте. Порциями добавляйте измельченные овсяные хлопья, перемешивая тесто во избежание образования комков. По желанию можно добавить изюм или другие ингредиенты по вкусу. Тесто для кексов на кефире вылейте в силиконовые формы, заполняя их на 1/2 – 2/3 объема. Выпекайте при температуре 180 градусов в течение 25-30 минут.

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