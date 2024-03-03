Как приготовить вкусные куриные котлеты без хлеба: простой и быстрый рецепт

Все мы любим котлеты, но не всегда знаем, как сделать их по-настоящему вкусными: сочными внутри и хрустящими снаружи. Этот простой рецепт поможет вам приготовить идеальные котлеты, которые удивят всю вашу семью.

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Хотите приготовить куриные котлеты, которые будут таять во рту? Есть один простой секрет, который поможет вам сделать их невероятно вкусными, пишет noviydoctor. Секрет всего один – панировочные сухари. Вы можете добавить в фарш другие специи и травы по своему вкусу.

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Ингредиенты:

500 г куриного филе

1 луковица

2 зубчика чеснока

1/2 чашки панировочных сухарей

1/4 чашки молока

1 яйцо

Соль и перец по вкусу

Растительное масло для жарки

Для корочки:

1 чашка панировочных сухарей

2 ложки кунжута

Приготовление:

Измельчите куриное филе, лук и чеснок. Смешайте в миске фарш, овощи, панировочные сухари, молоко, яйцо, соль и перец. Сформируйте котлеты. Обваляйте котлеты в панировочных сухарях с кунжутом. Жарьте котлеты на среднем огне по 4-5 минут с каждой стороны. Выложите котлеты на бумажное полотенце, чтобы удалить лишнее масло.

Подавайте котлеты горячими с любимым соусом или гарниром.

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