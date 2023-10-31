Как приготовить вкусный и сытный завтрак в считанные минуты: рецепт картофельных оладий
Давайте посмотрим на рецепт создания вкусных картофельных оладий, которые может приготовить любая хозяйка. Это блюдо является универсальным, поскольку его можно подавать как основное блюдо, так и как спутник к мясным блюдам, яйцам или салатам.
Этот простой рецепт описывает, как создать вкусные картофельные оладьи, заряжаемые энергией на целый день и готовящиеся очень быстро, пишет сайт bbcgoodfood.com.
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Ингредиенты:
- Картофель - 3 шт;
- Лук репчатый – 1 шт;
- Мука пшеничная – 3 ст.л;
- Яйцо - 2 шт;
- Растительное масло – 3 ст.л;
- Соль, приправы – по вкусу.
Рецепт:
- Сначала натрите картофель и лук на крупную терку. После этого выложите полученную массу на чистое кухонное полотенце и выжмите как можно больше жидкости.
- Переложите эту смесь в большую миску и добавьте муку, а также необходимое количество приправ по вашему вкусу.
- Добавьте яйца и мелко нарезанный лук в массу в миске.
- Разогрейте некоторое количество растительного масла на большой сковороде с антипригарным покрытием.
- Выкладывайте по 2 столовых ложки приготовленной ранее смеси на сковороду для жарки. Жарьте оладьи примерно 4 минуты с каждой стороны на среднем или сильном огне, переворачивая их лопаткой.
- Переложите жареные оладьи на тарелку, которую предварительно застелили бумажными полотенцами, чтобы убрать лишнее масло. Повторяйте этот процесс, пока смесь не истечет.
- Подавайте по 3 порции оладий на каждого человека. Они лучше всего со сметаной, авокадо и жареным яйцом. Для украшения рекомендуем посыпать зеленым луком.
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