Как приготовить яйца, чтобы получить максимальную пользу
Запеченный омлет с овощами – это сытное, вкусное и полезное блюдо, которое придется по вкусу всей семье. Его легко готовить и рецепт не требует много времени и специальных навыков.
Рецепт, которым поделились на сайте OBOZREVATEL, полезен, ведь содержит белок из яиц, витамины и клетчатку из овощей. Подходит для завтрака, обеда или ужина. Может быть вегетарианским блюдом.
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Ингредиенты:
- Шпинат – 1 пучок
- Перец болгарский (красный и желтый) – по 1 шт.
- Яйца – 3 шт.
- Брокколи – 150 г
- Молоко – 150 мл
- Соль – 1/2 ч. л.
Приготовление:
- Капусту брокколи промойте и разделите на соцветие. Отварите в подсоленной воде в течение 5 минут.
- Перец порежьте на небольшие кусочки.
- Взбейте яйца с молоком и солью.
- Форму для запекания смажьте растительным маслом. Выложите слоями овощи: брокколи, шпинат, перец.
- Залейте овощи яично-молочной смесью.
- Выпекайте омлет в разогретой до 170°C духовке в течение 30 минут.
Совет:
- Вместо шпината можно использовать другие зеленые овощи, например рукколой или салат.
- К омлету можно добавить другие овощи, например помидоры, лук или грибы.
- При желании омлет можно посыпать тертым сыром.
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