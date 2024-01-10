rus
Українська
Лайфхаки

Как приготовить яйцо пашот без кастрюли: гениальный лайфхак

Цихоцкая Мария

Как приготовить яйцо пашот без кастрюли: гениальный лайфхак

Яйца пашот – это популярный завтрак, который привлекает своим нежным белком и жидким желтком. Их можно приготовить разными способами, но один из самых простых и эффективных – это использование мультипечи.

Об этом пишет Shuba.

Ингредиенты

  • 2 стеклянные баночки
  • 2 яйца
  • немного масла
  • горячая вода

Способ приготовления

  1. В каждую баночку добавьте по капле растительного масла.
  2. Влейте горячую воду в баночки, чуть больше половины.
  3. Вбейте по яйцу в каждую баночку.
  4. Отправьте баночки в мультипечь и готовьте 6 минут при 200 °C.
  5. После приготовления слейте воду из банок.
  6. Осторожно ножом отделите яйца от стен банок и достаньте их.

Советы

  • Используйте горячую воду, но не кипящую.
  • Если вы хотите получить более жидкий желток, убавьте время приготовления.
  • Для более пышного белка добавьте в воду щепотку соли.

Результат

Яйца пашот, приготовленные в мультипечи, получаются идеально круглыми и с нежным белком и жидким желтком. Этот простой рецепт позволит вам приготовить вкусный и полезный завтрак без особого труда.

Напомним, мы уже писали добавить воду перед варкой яиц, чтобы легко снять скорлупу.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !

Лайфхаки