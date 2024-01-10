Как приготовить яйцо пашот без кастрюли: гениальный лайфхак
Яйца пашот – это популярный завтрак, который привлекает своим нежным белком и жидким желтком. Их можно приготовить разными способами, но один из самых простых и эффективных – это использование мультипечи.
Об этом пишет Shuba.
Ингредиенты
- 2 стеклянные баночки
- 2 яйца
- немного масла
- горячая вода
Способ приготовления
- В каждую баночку добавьте по капле растительного масла.
- Влейте горячую воду в баночки, чуть больше половины.
- Вбейте по яйцу в каждую баночку.
- Отправьте баночки в мультипечь и готовьте 6 минут при 200 °C.
- После приготовления слейте воду из банок.
- Осторожно ножом отделите яйца от стен банок и достаньте их.
Советы
- Используйте горячую воду, но не кипящую.
- Если вы хотите получить более жидкий желток, убавьте время приготовления.
- Для более пышного белка добавьте в воду щепотку соли.
Результат
Яйца пашот, приготовленные в мультипечи, получаются идеально круглыми и с нежным белком и жидким желтком. Этот простой рецепт позволит вам приготовить вкусный и полезный завтрак без особого труда.
Напомним, мы уже писали добавить воду перед варкой яиц, чтобы легко снять скорлупу.
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