Как привести фигуру в форму за месяц: 7 эффективных упражнений
Устали от зимних свитеров? Хотите поразить всех стройной фигурой в новом платье? Эти упражнения можно выполнять в комплексе или выбрать те, которые вам больше нравятся.
Не тратьте время на походы в спортзал! Эти 7 простых упражнений помогут вам привести себя в форму за 4 недели, не выходя из дома, пишет Fit For Fun. Не забывайте о правильной технике!
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Вам понадобится всего 10 минут в день и небольшой мяч.
1. Планка:
- Лягте на живот, упритесь передплечями и пальцами ног.
- Держите тело прямой линии, не прогибаясь и не выпячивая таз.
- Удерживайте планку как можно дольше, постепенно увеличивая время.
2. Отжим:
- Начните с позы планки, но упритесь на ладони.
- Сохраняя тело прямым, согните руки и опуститесь в пол.
- Выдохните и поднимитесь назад.
- Если сложно, отжимайтесь с колен.
3. Приседания:
- Поставьте ноги на ширине плеч, слегка разверните носки.
- Вытяните руки вперед и глубоко присядьте, не выходя коленями за носки.
- Задержитесь на несколько секунд, затем выпрямитесь, напрягая ягодицы.
4. Удар осла:
- Встаньте на четвереньки, руки под плечами, бедра над коленями.
- Поднимите одну ногу назад, не сгибая бедро.
- Напрягите ягодицы, опустите ногу, не касаясь пола.
- Повторите с другой ногой.
5. Гиперекстензия:
- Лягте на живот, руки вдоль тела.
- Поднимите ноги и руки одновременно, не сгибая их.
- Задержитесь на несколько секунд и медленно опуститесь.
6. Боковые скручивания:
- Лягте на бок, согните ноги в коленях, руки за головой.
- Поднимите корпус, отрывая лопатки от пола.
- Задержитесь на несколько секунд и медленно опуститесь.
- Повторите на другую сторону.
7. Выпады:
- Сделайте шаг вперед одной ногой, согните ее в колене.
- Опустите таз, держа спину прямой.
- Задержитесь на несколько секунд, затем оттолкните переднюю ногу и вернитесь в исходное положение.
- Повторите с другой ногой.
Внимание! Этот контент носит исключительно информационный характер и не содержит никаких медицинских советов. По поводу приема лекарства, установления диагнозов и других медицинских советов обратитесь к врачу.
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