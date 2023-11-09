Как привлечь деньги в дом с помощью фэншуй

Фэншуй является древней китайской системой архитектуры и дизайна, которая используется для создания гармоничной среды и улучшения жизни через размещение предметов в пространстве таким образом, чтобы влиять на энергетику и поток "чи" (или "ци"), способствующий здоровью, счастью и процветанию.

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С помощью этой практики можно привлечь в здание финансовое состояние.

Для начала нужно очистить дом от ненужных вещей. Загроможденное пространство препятствует потоку энергии ци.

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Сосредоточьтесь на юго-восточном секторе своего дома. Этот сектор отвечает за богатство и достаток.

Разместите в юго-восточном секторе символические предметы, представляющие деньги и богатство. Это могут быть статуэтки рыб, золотые монеты, денежные деревья или другие предметы.

Юго-восточный сектор дома должен быть всегда чистым и хорошо освещенным. Избегайте размещать в юго-восточном секторе острые предметы, грязные вещи или мусор.

Какие предметы помогают привлечь деньги в дом:

Статуэтки рыбы. В Китае рыбы символизируют богатство и изобилие.

Золотые монеты – традиционный символ богатства в Китае.

Денежные деревья – тропические растения, считающиеся символом богатства и изобилия.

Конечно, не стоит забывать, что фэншуй – это лишь инструмент. Для того чтобы привлечь деньги и финансовое состояние в свою жизнь, вам также нужно работать над своими финансовыми навыками и отношением к чрезмерным затратам.

Предлагаем узнать, в какие дни запрещено считать деньги, чтобы не потерять состояние.

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