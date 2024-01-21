Как привлечь деньги в свою жизнь: поможет один рисунок

Случается ли так, что вам срочно нужна определенная сумма денег, чтобы приобрести какую-нибудь вещь? Если да, то вы можете воспользоваться советом эзотериков и провести простой, но достаточно эффективный ритуал.

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Помните, что перед проведением ритуала нужно искренне в него верить. Кроме того, не просите слишком большую сумму денег. Об этом пишет ТСН.

Для этого вам понадобятся:

Маркер зеленого или красного цвета

Чистый лист бумаги

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Как провести ритуал

Выберите удобное время, когда вы будете в спокойном и спокойном состоянии. Подумайте о том, что вам нужно купить и четко сформулируйте свое желание. Назовите желаемую сумму денег, которая вам понадобится. Возьмите маркер и нарисуйте на запястье левой руки цифру девять, а под ней знак бесконечности. Если вы переживаете, что знаки на руке могут привлечь внимание, можете стереть их и перенести на чистый лист бумаги. Сверните бумагу в трубочку и храните в тайном месте.

Когда ритуал подействует

Эзотерики утверждают, что ритуал начнет действовать несколько дней или недель. Деньги могут прийти к вам в виде подарка, неожиданной премии или просто случайной находки.

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