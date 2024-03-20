Как продлить срок годности открытой консервации: впечатляющий лайфхак от хозяек

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Хотим рассказать об интересном лайфхаке хранения, который поможет продуктам дольше сохранять свежесть. Этот трюк касается стерильных баночек, которые после вскрытия хранятся в холодильнике.

Он будет работать как для домашней консервации, так и томатной пасты или магазинных паштетов. Вместе с телеграфом подскажем, как дольше сохранить консервацию.

Как использовать горчицу для хранения продуктов

Лайфхак с крышкой

Откройте банку с продуктами, которые необходимо сохранить. Нанесите на внутреннюю поверхность крышки слой обыкновенной густой горчицы.

Плотно закройте банку крышкой. Горчица обладает антибактериальными свойствами, которые помогут предотвратить порчу содержимого.

Рассол для консервации

Добавить 1 чайную ложку сухой горчицы в банку с открытыми консервированными огурцами или помидорами. Тщательно перемешайте. Горчица не только сохранит ваши запасы, но и придаст им пикантный вкус.

Напомним, мы уже писали, как выбрать мясные консервы.

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