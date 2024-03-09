Как продлить срок хранения лимонов: действенный лайфхак

Случалось ли вам разочаровываться, когда после разрезания лимон терял свежесть и становился непригодным к употреблению через несколько дней? Казалось бы, мелочь, но выбросить испорченный цитрус вред. К счастью, существует простой способ продлить срок хранения лимона до года.

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Рецепт очень прост: порежьте лимон на кусочки нужного размера, которые обычно добавляете в чай. Выложите их в один слой на доску и уложите в морозильную камеру на несколько часов. Этим лайфхаком поделилась Юлия, пользователь TikTok.

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Через пару часов замороженные кусочки лимона можно переложить в контейнер, плотно закрыть крышкой и вернуть в морозилку. Когда будете пить чай, просто добавляйте по кусочку цитруса прямо из контейнера.

Такой способ хранения позволит зафиксировать свежесть и аромат лимона на продолжительное время. Вы получите насыщенный вкус и приятную кислинку в любимом напитке без необходимости покупать новые цитрусы еженедельно.

Напомним, мы уже писали, что будет, если ежедневно съедать по лимону.

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