Как продлить срок службы тонального крема: хитрый лайфхак

Ежедневное применение косметики приводит к тому, что она быстро заканчивается. Но из-за неудобной упаковки часто невозможно извлечь последние остатки продукта. К примеру, тональный крем. Как же полностью использовать такую косметику? Об этом пишет "Газета".

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Способ рационально потратить тональный крем

Часто тональный крем продается в стеклянных баночках с помпой. Однако она не доходит до дна, поэтому там остается немало неиспользованного продукта.

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Чтобы взять с флакона максимум пользы, стоит:

Налить туда немного кипятка. Хорошо встряхнуть закрытую баночку, пока крем не отойдет от стенок. Вылить образовавшуюся смесь в отдельный контейнер. Подождать, пока вода испарится и соберется сверху, слить ее. Использовать оставшийся тональный крем.

Такой простой способ позволит рационально тратить косметику и отложить покупку нового тонального крема.

Напомним, мы уже писали, как правильно наносить тональный крем, чтобы не выглядеть старше.

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