Как продлить жизнь цветам в вазе: неожиданный лайфхак

Букет цветов в вазе – великолепное украшение любого интерьера. Он наполняет простор жизнерадостными красками, приятным ароматом и создает атмосферу уюта.

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Однако, в отличие от комнатных растений, срезанные цветы имеют ограниченный срок свежести. Через несколько дней они начинают увядать, и их приходится выбрасывать. Впрочем, существуют способы продлить их процветающую жизнь. Об этом пишет Телеграф.

Как продлить срок жизни срезанных цветов

Прежде всего, убедитесь, что ваза, в которую вы собираетесь поставить букет, совершенно чиста. Даже малейшие загрязнения могут отрицательно повлиять на качество воды и привести к быстрому увяданию нежных растений.

Правильно подготовьте стебли. Для растений с твердыми стеблями (роз, лилий и т.п.) срез нужно производить под углом. Цветы с мягкими стеблями (тюльпаны, герберы) следует срезать прямо.

Удалите из стеблей листья, которые впоследствии окажутся под водой. Это поможет поддерживать свежесть воды в течение длительного времени, ведь листья, погруженные в воду, начинают гнить быстрее.

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Для продления срока жизни цветов в вазу можно добавить немного жидкости для полоскания полости рта – около половины чайной ложки. Это средство будет эффективно бороться с бактериями, вызывающими гниение. В сочетании с заменой воды каждые несколько дней этот метод существенно продлит свежесть букета.

Напомним, мы уже писали, какие растения выбрать для своего сада весной.

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