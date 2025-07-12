Как прогнать крота с огорода: хитрое изобретение, работающее безотказно

Несмотря на то, что кроты являются полезными существами, они могут нанести серьезный вред саду и огородам. Во время поиска пищи, такой как насекомые и личинки, они часто повреждают корни растений. Поэтому важно каждому садоводу и огороднику иметь знания об эффективных способах борьбы с кротами.

Легкое, но эффективное средство позволит навсегда избавиться от кротов на вашем участке. Для его изготовления вам понадобится обычная консервная банка объемом 0,5 л. Об этом сообщает сайт ТСН.

Если ваш участок имеет большие размеры, лучше сразу подготовить несколько банок. Это позволит иметь достаточно материала для изготовления нескольких отпугивателей.

С помощью маркера на каждой жестянке нарисуйте букву "П", при этом одна из ее "ножек" должна быть немного короче другой. Оставьте отступ от краев банки не менее 3-4 см. Далее, используя острый нож, аккуратно разрежьте банку вдоль нарисованной линии. Этот процесс не сложный, поскольку жестянка легко режется.

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Теперь нужно аккуратно загнуть вырезанные полоски и слегка выгнуть их, чтобы образовался эффект вращения, похожий на пропеллер. Затем просверлите маленькое отверстие (диаметром 4-6 мм) в центре банки – для этого можно использовать гвоздь.

Далее приступаем к изготовлению штыря. Возьмите проволоку длиной 40-60 см, или, если ее нет, можно воспользоваться спицей от поломанного зонта или старым электродом. Отступите от конца 1-2 см, оберните проволоку вокруг штыря и зафиксируйте ее с помощью пассатижей. Отпугиватель готов!

Вставьте штырь в землю на глубину до 20 см и наденьте на него банку. Благодаря ветру жестянка начнет вращаться, ударяться о металлический штырь и передавать вибрации в землю. Если расположить несколько таких отпугивателей по участку, это поможет избавиться от кротов. Их нервная система не выдержит постоянного шума, и они покинут ваш сад или огород.

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