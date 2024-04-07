Как прогнать крыс с участка: лучший естественный отпугиватель
Устали от крыс, которые портят ваш сад? Не отчаивайтесь! Существует экологичный и эффективный способ их отпугнуть – посадить мяту и другие травы с сильным запахом.
Защитите свой сад от крыс с помощью мяты и других трав. Полезными советами от опытных садоводов поделились на сайте Главреда.
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Почему мята так эффективна?
- Ее запах неприятен для крыс, поэтому они держатся подальше.
- Мята безопасна для других растений и людей.
- Ее легко выращивать.
Как использовать мяту для отпугивания крыс:
- Посадите мяту по периметру сада.
- Разместите горшки с мятой внутри теплицы.
- Разбрасывайте сушеную мяту вокруг отверстий теплицы.
- Смочите ватные шарики мятным маслом и разложите их в саду.
Другие травы, отпугивающие крыс:
- Базилик
- Ехинацея
- Чеснок
- Тимьян
Посадите эти травы вместе с мятой, чтобы создать неприятную для крыс атмосферу.
Еще несколько советов:
- Выращивайте лук, лук-порей и чеснок на огороде – они также отпугивают крыс.
- Не оставляйте в саду еду и мусор, которые могут привлечь крыс.
- Регулярно убирайте сорняки, которые могут приютить крыс.
PS
- Мяту нужно обновлять каждые пару недель, чтобы запах оставался сильным.
- Для лучшего результата сочетайте мяту с другими методами отпугивания крыс.
Напомним, ранее мы рассказывали о методах, которые заставят грызунов обходить ваш двор стороной.
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