Как прогнать крыс с участка: лучший естественный отпугиватель

Устали от крыс, которые портят ваш сад? Не отчаивайтесь! Существует экологичный и эффективный способ их отпугнуть – посадить мяту и другие травы с сильным запахом.

Защитите свой сад от крыс с помощью мяты и других трав. Полезными советами от опытных садоводов поделились на сайте Главреда.

Читайте также: Борьба с улитками и улитками органическими методами

Почему мята так эффективна?

Ее запах неприятен для крыс, поэтому они держатся подальше.

Мята безопасна для других растений и людей.

Ее легко выращивать.

Как использовать мяту для отпугивания крыс:

Посадите мяту по периметру сада.

Разместите горшки с мятой внутри теплицы.

Разбрасывайте сушеную мяту вокруг отверстий теплицы.

Смочите ватные шарики мятным маслом и разложите их в саду.

Другие травы, отпугивающие крыс:

Базилик

Ехинацея

Чеснок

Тимьян

Посадите эти травы вместе с мятой, чтобы создать неприятную для крыс атмосферу.

Еще несколько советов:

Выращивайте лук, лук-порей и чеснок на огороде – они также отпугивают крыс.

Не оставляйте в саду еду и мусор, которые могут привлечь крыс.

Регулярно убирайте сорняки, которые могут приютить крыс.

PS

Мяту нужно обновлять каждые пару недель, чтобы запах оставался сильным.

Для лучшего результата сочетайте мяту с другими методами отпугивания крыс.

Напомним, ранее мы рассказывали о методах, которые заставят грызунов обходить ваш двор стороной.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!