Как просто удалить пятна и запах пота из одежды

После стирки на низких температурах пятна от пота на одежде часто не отпираются. Также трудно убрать запах пота на некоторых вещах, недопустимо стирать за 40 градусов и более.

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Чтобы избавиться от этой неприятности, есть несколько способов, которые помогут справиться с проблемой. Издание SantePlusMag рекомендует попробовать несколько проверенных методов – вам не понадобится покупать дорогостоящие пятновыводители или отбеливатели для цветных тканей.

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Для вещей из плотных тканей можно воспользоваться уксусом. Просто замочите свою одежду в миске, наполненной 5 литрами воды и половиной стакана уксуса. Оставьте на 30 минут перед тем, как постирать вручную или в машине.

Можно использовать лимонную цедру. Столовую ложку натертой шкурки лимона нужно залить стаканом теплой воды и полить на пятна. Дайте раствору побыть на одежде 2-3 часа. Затем прополощите и постирайте.

Поможет от пятен и спирт (70 градусный). Наполните миску холодной водой и добавьте стакан спирта. Окуните одежду в раствор и оставьте на 24 часа перед полосканием и высушиванием.

Аспирин тоже способен вывести пятна и запах пота. Наберите в таз воды и положите туда две шипучие таблетки аспирина. Замочите одежду в растворе и оставьте на несколько часов перед повторной стиркой вручную или в машине.

Напомним, мы уже писали, сколько стирального порошка нужно сыпать в стиральную машину.

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