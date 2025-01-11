Как проверить ананас на спелость: помогут 2 признака

Все признаки спелости ананаса можно увидеть на самом фрукте, стоит лишь внимательно присмотреться. Чтобы выбрать спелый и сладкий ананас, внимательно осмотрите ту часть плода, которая касалась земли, когда ананас рос, а также область вокруг корешка.

Один из ключевых признаков спелости – состояние корешка. Если он подсох и приобрел коричневый цвет, а зона вокруг стала коричнево-желтой, то фрукт созрел. Об этом сообщает Ukr.Media.

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Если же корешок остается свежим, а кожица вокруг него зеленовато-желтая, это свидетельствует о том, что ананас еще не созрел. В таком случае его можно оставить в темном месте на две недели, чтобы он созрел. Однако, если вам нужен спелый фрукт немедленно, выбирайте ананас с подсохшим корешком.

Второй признак – общий цвет плода. Спелый ананас обычно имеет насыщенный коричнево-желтый оттенок, тогда как незрелый сохраняет зеленоватый вид.

Обращая внимание на эти два простых критерия, вы легко сможете выбрать вкусный ананас в магазине.

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