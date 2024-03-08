Как проверить обувь на оригинальность: объяснение эксперта

Для многих модников наличие брендовых вещей является подлинной одержимостью. Без соответствующего логотипа или надписи на кофточке или кроссовках они даже не рассматривают возможность их одевания.

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Однако именно это пристрастие к брендам часто становится добычей мошенников, которые выдают подделку за оригинальный товар. Сейчас ситуация усложняется тем, что подделки часто почти ничем не отличаются от оригинала. Об этом пишет Главред.

Как отличить аутентичную обувь от подделки?

Эксперт в сфере стиля Юлия Рябич рассказала о ключевых деталях, на которые стоит обращать внимание при выборе обуви, чтобы не стать жертвой обмана.

По словам эксперта, прежде всего следует тщательно осмотреть коробку. Логотип бренда должен быть размещен на крышке по бокам и сверху. Также должна иметься наклейка со штрих-кодом, названием модели, размером, серийным номером и датой производства.

На стельке внутри обуви обязательно должен содержаться фирменный логотип, номер модели, и те же отметки должны быть на внутренней стороне язычка. Если просветить его ультрафиолетом – тоже должен появиться логотип.

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Стилистка советует обращать внимание на качество отделки швов. Еще одним признаком подделки являются остатки клея и торчащие необработанные детали, которых не может быть в оригинальной обуви.

Следовательно, при покупке брендовой обуви необходимо быть особенно внимательным и обращать внимание на малейшие детали, чтобы не стать жертвой мошенников.

Напомним, мы уже писали, где категорически запрещено хранить обувь.

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