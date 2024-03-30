Как проверить свежесть яиц: лайфхак с водой
С приближением Пасхи, одного из важнейших религиозных праздников, становится актуальной тема выбора свежих яиц для приготовления пасхальных яиц и писанок.
Есть несколько способов проверки яиц на свежесть. Один из них, совсем легкий: достаточно будет стакана с водой. Об этом пишет Телеграф.
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Вот несколько простых способов проверить свежесть яиц:
Проверка водой:
Опустите яйцо в кастрюлю с холодной водой.
- Свежее яйцо: ляжет ко дну горизонтально.
- Несвежее яйцо: будет немного приподнято одним концом.
- Испорченные яйца: всплывут на поверхность.
Потрясти яйцо:
Возьмите яйцо в руку и осторожно потрясите у уха.
- Свежее яйцо: не будет издавать ни звука.
- Несвежее яйцо: может издавать слабый звук болтания жидкости.
- Испорченные яйца: будут издавать четкий звук болтания жидкости.
Обзор скорлупы:
- Свежее яйцо: будет гладкая, без трещин и вмятин скорлупу.
- Несвежее яйцо: скорлупа может быть тусклой, с трещинами или вмятинами.
- Испорченные яйца: скорлупа может быть мокрой, скользкой или покрытой плесенью.
Проверка белка и желтка:
Разбейте яйцо в миску.
- Свежее яйцо: у него будет плотный, выпуклый желток и прозрачный, вязкий белок.
- Несвежее яйцо: желток может быть немного плоским, а белок может быть редким или водянистым.
- Испорченные яйца: желток может быть discolored, а белок может иметь неприятный запах.
Проверка запахом:
Принюхайтесь к яйцу.
- Свежее яйцо: нет никакого запаха.
- Несвежее яйцо: может иметь слабый запах сероводорода.
- Испорченные яйца: будут иметь сильный, неприятный запах.
Помните, что употребление несвежих яиц может привести к пищевому отравлению. Следуя этим простым советам, вы сможете выбрать свежие и безопасные яйца для приготовления пасхальных яиц, писанок и других блюд.
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