Как работает память у собак и много ли они запоминают

По словам специалистов по поведению животных, наиболее исследованным видом памяти у собак является ассоциативная. Именно благодаря ему пес связывает определенные объекты, звуки или действия с событиями или последствиями. К примеру, увидев поводок, собака сразу понимает, что впереди прогулка. Или когда слышит слово "вкусик" — ожидает вознаграждение. Этот принцип лежит в основе дрессировки.

Издание Daily Paws попыталось разобраться в этом вопросе. Несмотря на то, что мы не можем напрямую спросить собаку: "Ты помнишь?", многочисленные научные исследования и наблюдения позволяют приблизиться к ответу.

Отдельные исследования также предполагают, что у собак может быть зачаточная форма эпизодической памяти – способность вспоминать события, произошедшие в прошлом. К примеру, они могут помнить, где спрятали игрушку или узнать человека через несколько лет разлуки.

Чувство времени у собак не похоже на человеческое, ведь они не ориентируются на часы. Однако они прекрасно запоминают последовательность и регулярность событий. Они улавливают повадки хозяина — например, утреннее собрание может ассоциироваться с вашим отъездом, поэтому собака нервничает еще до того, как вы вышли из дома.

Запоминание людей у собак происходит главным образом из-за запаха. Для них обоняние – основной способ познания мира. Именно запах позволяет узнать хозяина после долгой разлуки, запомнить других людей, места или даже увязать ароматы с эмоциональными событиями. Например, запах медицинского учреждения может вызвать тревогу, потому что ассоциируется с болью.

Собаки также запоминают травматический опыт. Отрицательные события, такие как насилие или заброшенность, могут оставить глубокие следы посредством страха перед определенными объектами, звуками или людьми. Но важно знать, что с такими реакциями можно работать – постепенное положительное подкрепление помогает животному переосмыслить эти воспоминания.

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С возрастом у собак, как и у людей, может развиваться когнитивная дисфункция — состояние, похожее на деменцию. Она проявляется дезориентацией, изменениями во сне, снижением социальной активности и проблемами с гигиеной. Однако память собаки можно поддерживать и тренировать: регулярные команды с вознаграждением, игры-головоломки, поисковые задания, а также стабильный режим дня помогают сохранять ментальную активность и ориентацию во времени.

Напомним, мы уже писали, какие породы собак имеют хорошее обоняние.