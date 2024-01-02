Как расчесать запутанные волосы, чтобы не навредить

Запутанные волосы – это проблема, с которой сталкиваются многие люди, независимо от длины и типа волос. Неприятно проснуться утром и обнаружить, что пряди не подвергаются расчесыванию. К счастью, существует несколько простых способов, которые помогут быстро и легко разобраться с запутанными волосами.

Видео дня

Об этом пишет Ukr.media.

Правильное мытье волос

Первый шаг к гладким и расчесывающим волосам – это правильная мойка. Не стоит расчесывать волосы, когда они мокрые, поскольку это может привести к его повреждению. Лучше нанести бальзам или маску для волос сразу после мытья. Они помогут разгладить пряди и сделать их более эластичными.

Читайте также: Как правильно мыть голову, чтобы волосы сияли: топ-2 лайфхаки

Домашнее средство для распутывания волос

Если у вас нет времени или возможности приобрести специальное средство для распутывания волос, вы можете приготовить их самостоятельно. Для этого смешайте воду с неароматизированной базой кондиционера в равных пропорциях. Добавьте несколько капель эфирного масла по вкусу. Это средство поможет разгладить волосы и сделать их более послушными.

Расчесывание волос

Для расчесывания волос лучше всего использовать расческу с широкими зубцами, которые не будут травмировать пряди. Расчесывайте волосы начиная с кончиков и двигаясь к корням. Если волосы сильно запутаны, можно использовать расческу с закругленными зубцами.

Напомним, мы уже писали, как сделать горчичную маску для волос.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !