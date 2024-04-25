rus
Українська
Блог
Общество

Как распознать тирана на ранних стадиях отношений

Екатерина ШереметьеваЕкатерина Шереметьева

Как распознать тирана на ранних стадиях отношений
Как распознать тирана на ранних стадиях отношений

Интересно, что тиранами могут быть как женщины так и мужчины.

Когда мы встречаем его/её, то поначалу мы пребываем в эйфории чувств, гормонов, потрясающих эмоций. Отношения развиваются и нам кажется, что мы оба смотрим в одну сторону, но по некоторым признакам можно разглядеть, кто стоит перед нами.

Тирания очень тонкий инструмент манипуляций, которыми пронизан весь контакт, даже в эйфории влюбленности.

И так, как распознать тирана или проще говоря эмоционального насильника?

  • Желание партнёра изолировать вас от вашего окружения!
  • Как только ваш планёр чувствует над вами больше власти, он/она начинают критиковать ваших друзей, семью. Мол, они какие-то плохие и дурно на вас влияют. Либо делают так, что у вас не остаётся на них времени.
  • Желание партнёра лишить вас самореализации.
  • Иногда сразу, а иногда только после факта вашего совместного проживания партнёр начинает постепенно "обрабатывать", что хобби ваши отнимают много времени, а следовательно вы бы могли это время потратить на неё/его.
  • Что же упускается мужчин склонных к тирании, то они настаивают на том, что бы вы ушли с работы и занялись наконец-то им, семьей.

Ну и конечно же частая критика вас, вашей личности, внешности, предпочтений. По мимо того, тиран постоянно жалуется, причитает, в его речи и взаимодействии не звучит благодарность. Высокомерие и гордыня превалируют. И со временем вы теряете себя рядом с таким человеком. У вас не остаётся ничего вашего, только общее и его желания, потребности.

Для чего это тирану? Чтобы он стал вашим миром, контролировал ситуацию и вы полностью обслуживали все его потребности. А для этого нужно лишить вас привычной поддержки, человеческого ресурса, и замкнуть ваш мир и жизнь на себе!

Источник:facebook.com

ОбществоПсихология