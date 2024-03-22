Как растянуть джинсы, если стали давить: лайфхак от модниц

Джинсовые изделия являются одним из самых популярных видов одежды. Они практически не теряют своей актуальности, удобны в носке и могут легко стать основой стильного ансамбля. Однако, несмотря на их распространенность, постоянно возникают вопросы правильного способа стирки джинсов.

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Дело в том, что во время стирки или сушки при температуре выше 60 градусов джинсы с высоким содержанием хлопка обычно подвергаются усадкам. К счастью, есть способы избежать данной трудности. Блогерка @laral.buru в своем аккаунте TikTok делится советами, благодаря которым можно легко растянуть сузившиеся после стирки джинсы.

Как растянуть джинсы после стирки

На видео блоггер демонстрирует, что ее штаны не застегиваются, но у нее небольшой трюк, который всегда помогает в такой ситуации. Для этого понадобится пульверизатор, горячая вода и немного бельевого кондиционера.

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Все ингредиенты необходимо смешать в бутылочке с пульверизатором и тщательно взболтать, чтобы получить однородную жидкость. Затем распылите средство на более узкие участки джинсов. Не ждите, пока ткань полностью высохнет, и надевайте джинсы. Если некоторые участки растянулись недостаточно, можно опрыскать их кондиционером прямо на себе.

Этот простой трюк поможет сделать джинсы более крупными и комфортными для ношения.

Напомним, мы уже писали, как правильно выбрать джинсы.

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