Как растянуть тесную зимнюю обувь: простые и быстрые способы

Если вы купили новую обувь, но она оказалась тесноватой, не спешите ее возвращать. Кожаная и замшевая обувь со временем растянется, но к этому моменту вы можете воспользоваться одним из лайфхаков, чтобы сделать ее более удобной.

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Перед тем, как использовать любой из этих способов, убедитесь, что обувь изготовлена из натуральной кожи или замши. Не растягивайте обувь слишком сильно, чтобы не повредить ее, пишет Shareinfo.

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Самый простой способ растянуть обувь – это надеть на ноги 1-2 пары носков из плотного материала и походить в ней по квартире пару вечеров. Такая обувь станет более адаптированной к вашей стопе.

Для этого способа понадобятся крепкие пакеты и вода. Возьмите два пакетика и наполните их на четверть водой. Завяжите и положите по одному в каждый ботинок. Обувь с пакетами поместите в морозильник. Когда вода полностью замерзнет, достаньте ботинки из холодильника. Через 20 минут извлеките пакеты. Обувь станет шире и удобнее.

Газета – еще одно средство, немного растянущее зимнюю обувь. Смочите газету водой и сомните, а затем положите внутрь сапог или ботинки. Через 24 часа бумагу можно достать. Обувь больше не будет давить и натирать.

Если ваша обувь слишком тесна, попробуйте растянуть ее феном. Направьте поток горячего воздуха на проблемные места внутри обуви. Это должно помочь.

Напомним, что запах изношенной обуви может быть неприятным и обескураживающим. Есть проверенные и испытанные методы, которые помогают уменьшить и удалить неприятный запах из обуви.

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