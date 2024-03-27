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Как разделить рассаду, чтобы не повредить корни: простой лайфхак

Игорь Романько

Как правильно разделить рассаду, чтобы не повредить корни

Весна – жаркое время для огородников. Мы сажаем семена, рассаживаем сеянцы, пикируем... Последнее может показаться сложной задачей, если корни рассады переплелись между собой. Не беспокойтесь!

TheLime поделится с вами двумя простыми способами пикирования, которые помогут вам рассадить ваши растения без проблем.

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Пикирование – это щепетильный процесс, поэтому важно действовать аккуратно, чтобы не повредить корни рассады. После пикирования дайте растениям время на адаптацию.

Почему важно пикировать рассаду?

  • Размер будущих растений во многом зависит от того, в каком контейнере они растут.
  • Если не пикировать и не прореживать сеянцы, они будут маленькими и слабыми.
  • Без прореживания и разделения рассады овощей урожай будет низким.

Когда пикировать рассаду?

Сигналом для пикирования является наличие 2-3 настоящих листа.

Два способа пикирования рассады с переплетенными корнями:

1. "Сухой" способ:

  • За несколько дней до пикирования прекратите полив, чтобы почва подсохла.
  • "Помассируйте" стенки емкости, чтобы разрыхлить почву.
  • Осторожно извлеките рассаду из емкости.
  • Поставьте пучок сеянцев в стакан с водой комнатной температуры.
  • Аккуратно доставайте сеянцы по одному и рассаживайте в новые емкости.

2. "Мокрый" способ:

  • Подготовьте ведро с теплой водой.
  • Вытащите растения из контейнера вместе с корневым комом.
  • Окуньте сеянцы в воду на 5-10 минут.
  • Аккуратно встряхните растения, чтобы почва взошла, а корни распутались.
  • Рассадите сеянцы в новые емкости.

Какой способ выбрать?

Оба способа пикирования рассады с переплетенными корнями являются эффективными. Выбор зависит от ваших личных предпочтений.

Напомним, мы уже писали, как спасти рассаду с помощью самодельного средства из крапивы.

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