Как разгладить складки на одежде без утюга

Если одежда помята, а под рукой нет утюга, то не стоит расстраиваться. Это можно сделать с помощью народных методов.

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Действенными лайфхаками поделилось издание Sante Plus. Там заметили, что есть множество очень эффективных решений, чтобы вещь выглядела ровной и опрятной, без малейших складок, будто она только что прибыла из химчистки.

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1. Пара из душа. Чтобы проверить эффективность этого совета, просто положите одежду как можно ближе по душе и позвольте паре, образующейся горячей водой, воздействовать на складки, разравнивая их. Действовать нужно очень осторожно, чтобы не намочить одежду.

2. Фен или выпрямитель. Это один из самых эффективных советов по разглаживанию складок на одежде. Процедура проста: повесьте одежду на вешалку и направьте тепло фена на мятые участки. Если следы действительно очень выражены, выпрямитель будет работать еще лучше. Комбинируя два инструмента, будьте уверены, что на вашей одежде больше не будет ни одной складки.

3. Вешайте одежду очень аккуратно. После стирки настоятельно рекомендуется разложить одежду на гладкой поверхности и хорошо растянуть ее руками, пока она еще влажная. Затем просто аккуратно повесьте его на веревку или вешалку. Прививки лучше не использовать, чтобы не создавать дополнительные складки.

4. Немедленно извлекайте одежду из стиральной машины. У многих есть раздражительная привычка оставлять одежду в барабане стиральной машины на длительное время. Это привычка, которой вам действительно нужно постараться избавиться, потому что белье не только больше сожмется, но и скорее впитывает неприятный запах. Один из основных советов, который поможет вам сохранить одежду без складок – это вынимать ее из машины сразу после окончания цикла стирки.

5. Используйте влажную ткань. Этот совет будет особенно полезен, если вы в пути и у вас нет утюга. Положите одежду на стол, положите сверху влажное полотенце или марлю и плотно прижмите к мятому участку. Когда одежда высохнет, вы заметите, что складки полностью исчезли.

6. Сверните свою одежду, как бурито. Уложите мятый свитер на плоскую поверхность, разгладьте сморщенные участки пальцами, затем плотно сверните, как бурито. Уложите одежду под матрас на 15-30 минут. Развернув его, вы удивитесь результату!

7. Положите несколько кубиков льда в сушилку. Это, мягко говоря, необычный метод, но он работает удивительно хорошо. Все, что вам нужно сделать, это положить скомканную рубашку в сушилку, добавить несколько кубиков льда и запустить короткую программу сушки, например, на 5 минут. Процесс будет почти аналогичен процессу с утюгом: ведь под действием тепла кубики льда очень быстро тают и выделяют водяной пар, который позволит быстро выглаживать рубашку.

Напомним, что социальные сети активно обсуждают новый лайфхак, обещающий избавиться от неприятного запаха из стиральной машины и оставить ее пахучей и свежей.

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