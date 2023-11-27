Как разморозить мясо за 5 минут: простые лайфхаки

Самым эффективным способом размораживания мяса считается использование холодильника или холодной воды, но есть методы, позволяющие сделать это быстрее, особенно когда времени немного.

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В инструкции приведены несколько быстрых методов размораживания мяса. Этими способами поделились в издании УНИАН. Хотя эти методы эффективны, важно учитывать, что недостаточно размороженное мясо может иметь неравномерную консистенцию из-за быстрого размораживания окраин тушки.

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Размораживание в микроволновке: Чтобы быстро разморозить мясо в микроволновке, выложите его в глубокую емкость, подходящую для микроволновки, и включите режим размораживания. Если такого режима нет, выберите щадящий режим приготовления и установите таймер на 10 минут. После этого вы получите мягкий кусочек свинины, говядины или курицы.

Размораживание с помощью уксуса Если не хотите использовать микроволновку, используйте столовый уксус. Выньте мясо из упаковки, выложите в миску, пышно полейте уксусом и оставьте на 10-20 минут. После такого процесса необходимо тщательно вымыть тушку для удаления запаха и привкуса уксуса.

Размораживание с помощью соли: Другой метод – использовать поваренную соль. Растворите одну столовую ложку соли в миске с холодной водой, окуните сырое мясо на 5 минут, затем извлеките его и начните готовку. Этот метод позволяет размораживать мясо очень быстро.

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