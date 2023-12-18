Как разнообразить праздничный стол: Как приготовить 3 простых и вкусных салата с ананасом

Ананас – это сладкий и сочный фрукт, прекрасно сочетающийся со многими продуктами. Поэтому салаты с ананасом – это всегда вкусно и интересно.

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На сайте pixelinform поделились сразу тремя рецептами закусок с этим тропическим фруктом, готовить которые просто, а есть вкусно.

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Салат с ананасом и курицей

Ингредиенты:

400-500 г куриного филе

200 г сыра

3 яйца

250 г консервированных ананасов

майонез

Приготовление:

Отварите куриное филе до готовности. Натрите сыр и яйца на терке. Нарежьте ананасы на кусочки.

Составление салата:

На дно тарелки выложите творог. Нанесите сеточку из майонеза. Сверху уложите нарезанное куриное филе. Смажьте куриное филе майонезом. Выложить ананасы. Завершите салат яйцами.

Салат с ананасом и кукурузой

Ингредиенты:

200 г ветчины

2 яйца

200 г консервированной кукурузы

250 г консервированных ананасов

майонез

Приготовление:

Нарежьте ветчину на брусочки. Нарежьте яйца на кубики. Нарежьте ананасы на кусочки.

Составление салата:

На дно тарелки выложите ветчину. Добавьте майонез. Сверху уложите яйца. Выложить кукурузу. Завершите салат ананасами.

Салат с ананасом и крабовыми палочками

Ингредиенты:

300 г крабовых палочек

300 г консервированных ананасов

3 вареных яйца

280 г консервированного гороха

майонез

Приготовление:

Нарежьте крабовые палочки на кубики. Нарежьте ананасы на кусочки. Нарежьте яйца на кубики. Слейте из гороха жидкость.

Составление салата:

Смешайте все ингредиенты в салатнике. Добавьте майонез и перемешайте.

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