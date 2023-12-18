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Как разнообразить праздничный стол: Как приготовить 3 простых и вкусных салата с ананасом

Игорь Романько

Как сделать салат с ананасом и курицей, кукурузой или крабовыми палочками

Ананас – это сладкий и сочный фрукт, прекрасно сочетающийся со многими продуктами. Поэтому салаты с ананасом – это всегда вкусно и интересно.

На сайте pixelinform поделились сразу тремя рецептами закусок с этим тропическим фруктом, готовить которые просто, а есть вкусно.

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Салат с ананасом и курицей

Ингредиенты:

  • 400-500 г куриного филе
  • 200 г сыра
  • 3 яйца
  • 250 г консервированных ананасов
  • майонез

Приготовление:

  1. Отварите куриное филе до готовности.
  2. Натрите сыр и яйца на терке.
  3. Нарежьте ананасы на кусочки.

Составление салата:

  1. На дно тарелки выложите творог.
  2. Нанесите сеточку из майонеза.
  3. Сверху уложите нарезанное куриное филе.
  4. Смажьте куриное филе майонезом.
  5. Выложить ананасы.
  6. Завершите салат яйцами.

Салат с ананасом и кукурузой

Ингредиенты:

  • 200 г ветчины
  • 2 яйца
  • 200 г консервированной кукурузы
  • 250 г консервированных ананасов
  • майонез

Приготовление:

  1. Нарежьте ветчину на брусочки.
  2. Нарежьте яйца на кубики.
  3. Нарежьте ананасы на кусочки.

Составление салата:

  1. На дно тарелки выложите ветчину.
  2. Добавьте майонез.
  3. Сверху уложите яйца.
  4. Выложить кукурузу.
  5. Завершите салат ананасами.

Салат с ананасом и крабовыми палочками

Ингредиенты:

  • 300 г крабовых палочек
  • 300 г консервированных ананасов
  • 3 вареных яйца
  • 280 г консервированного гороха
  • майонез

Приготовление:

  1. Нарежьте крабовые палочки на кубики.
  2. Нарежьте ананасы на кусочки.
  3. Нарежьте яйца на кубики.
  4. Слейте из гороха жидкость.

Составление салата:

  1. Смешайте все ингредиенты в салатнике.
  2. Добавьте майонез и перемешайте.

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