Как разорваться отношения с любимым: нужные фразы

Расставание с любимым – это всегда тяжелое испытание, как для идущего от партнера, так и для того, кого оставляют. Нет единого правильного способа развестись, однако нужно всегда быть искренним и вежливым.

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О том, как сделать процесс развода менее болезненным для себя и партнера, рассказали в Dailynews.kyiv. В частности, нужно соблюдать определенные правила, а именно:

Четкое осознание причины разрыва. Если вы не знаете, что произошло не так, вы не сможете объяснить это другому человеку. Не стоит винить партнера в разрыве или в чем-нибудь другом, просто скажите, что вы чувствуете, что так будет лучше.

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Выберите место и время для разговора. Не стоит говорить о разрыве в местах, связанных с вашими общими воспоминаниями. Лучше выбрать нейтральное место, где вы можете говорить спокойно и уверенно.

Будьте искренни и вежливы. Не говорите резкие и обидные слова, поблагодарите человека за все хорошее, что было между вами.

Не поддавайтесь на эмоции. Расставание – это всегда стресс, и важно не поддаваться эмоциям. Если вы чувствуете, что вы не можете справиться, лучше отложить разговор на потом.

Напишите письмо или сообщение. В этом случае также важно быть искренним и вежливым.

Фразы, которые могут помочь вам разойтись:

Пока ты со мной, твоя настоящая любовь просто воет от одиночества.

Не теряй время со мной, ты найдешь многое, двигаясь вперед без "чемодана без ручки".

Тот костер, который был в наших сердцах, превратился в пепел. Пора избавиться от него.

Мы жили в одной маленькой вселенной – пора расширить горизонты.

Ничего не бывает просто так, мы отдали друг другу частицы души и стали лучшими версиями себя.

Напомним, мы рассказали о нескольких практических советах, которые помогут парам сохранить страсть в браке.

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