Как развести костер зимой даже без спичек: полезные лайфхаки
Костеру зимой можно согреться, приготовить еду и подать сигнал о помощи. Однако важно соблюдать правила безопасности, чтобы не навредить себе и природе.
Нельзя разжигать костры вблизи деревьев, особенно хвойных. Огонь может быстро распространиться и вызвать пожар. Палатки также лучше ставить метрах в 5 от костра, чтобы избежать попадания искр, пишет yak-zrobyty.
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Место костра нужно очистить от снега до земли. Если это невозможно, подложите под будущий костер толстые ветки.
Для костра нужно собрать сухие дрова и разжигательный материал. Разжигательный материал должен быть легковоспламеняющимся, например, сухие щепы, ветки хвойных деревьев, газеты.
Разжигательный материал нужно уложить в центре будущего костра и поджечь. По мере разгорания подкладывайте в костер более толстые ветки.
Для разжигания костра лучше использовать ветки хвойных деревьев, а когда огонь разгорится, перейдите на лиственные породы деревьев. Они горят жарче и прогорают медленнее.
Если у вас нет спичек или зажигалки, можно разжечь костер без них. Для этого вам понадобятся:
- Марганцовка (1 г)
- Глицерин (несколько капель)
- Нож
- Камень
На подготовленное место насыпать марганцовку и капнуть на нее глицерин. Почти мгновенно вспыхнет огонь и нужно сразу же начать подкладывать материал для разжигания.
Если этих веществ у вас нет, воспользуйтесь ножом и камнем. При ударе ножом по камню можно получить искру, которая разожжет костер.
После того, как вы разожгли костер, важно соблюдать правила безопасности:
- Не оставляйте костер без присмотра.
- Избегайте разжигания костра в сухую погоду.
- Не разжигайте костры в местах, где возможно возгорание.
Запомните эти правила, и вы сможете безопасно разжечь костер зимой.
Напомним, мы уже писали, как не замерзнуть зимой, когда выключают отопление.
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