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Как развить в себе мышление предпринимателя

Дмитрий КарпачовДмитрий Карпачов

Как развить в себе мышление предпринимателя

Если вы смотрели фильм "Тинейджер на миллиард", то знаете, как непрост путь развития бизнес-мышления. Да, это сложно, но если задаться целью — всё получится. В картине это показано на примере подростка, но ограничиваться возрастными рамками не стоит. Научиться мыслить как предприниматель можно в любом возрасте. Что для этого надо сделать, расскажем ниже.

Бизнес-мышление: что это

Мышление предпринимателя — это целая система убеждений, взглядов на мир и особенностей мыслительного процесса. Она определяет поведение человека и влияет на его личность.

Одно из основных убеждений в концепции бизнес-мышления — мы сами создаём свою жизнь. Люди с предпринимательской жилкой верят в свою способность создавать собственную реальность или подчинять мир своим желаниям. С другой стороны, важное значение имеет способность адаптироваться человека с бизнес-мышлением к текущим условиям. И не просто приспосабливаться и выживать, а эффективно действовать, быстро реагировать на смену внешних условий и находить решения даже в кризисные периоды.

Особенности&nbsp;мышления успешного предпринимателя

Как узнать, работник вы или предприниматель? Спросите себя или другого человека, что ему нужно сделать, чтобы увеличить своё благосостояние.

Ответы "найду работу получше", "выучусь на курсах", "попрошу у начальника поднять зарплату", "обновлю резюме" будут у работников. Предприниматель же начнёт размышлять, как заработать деньги путём открытия своего бизнеса.

Какие качества личности присущи людям с бизнес-мышлением:

Самостоятельность. У них нет желания следовать за толпой. Даже наоборот, они с лёгкостью поведут условную толпу за собой.

Ответственность. Бизнес-мышление неотрывно связано с независимостью суждений. Чтобы сложить своё мнение о ком-то или о чём-то, предпринимателю не нужны мнения других людей. Он сам всё узнает и разберётся.

Широта мысли. Идея масштабировать то, что уже неплохо получается, постоянно находится в сознании предпринимателя. Создать успешный бизнес — не конечная цель. Гораздо интереснее придумать работающую модель, при которой этот бизнес будет расти в разных направлениях, принося всё больше прибыли своему владельцу.

Дальновидность. Предприимчивые люди работают на перспективу. Они готовы в текущем моменте много работать и чего-то лишиться, чтобы в будущем получить нужный результат. Погоня за мгновенной выгодной — не их история. А вот игра вдолгую как раз вполне отвечает модели бизнес-мышления.

Готовность к риску. Предприниматель понимает, что действует на свой страх и риск. Перспектива всё потерять не пугает, а лишь подстёгивает его.

Вера в себя. Это не только адекватная самооценка, но и способность руководить своей судьбой, непосредственно влиять на ход событий и частенько плыть против течения.

Основной признак наличия&nbsp;предпринимательского мышления

Это, конечно же, умение ставить цели. Важно понимать разницу между реальными (достижимыми) целями и эфемерными. Последние лучше назвать мечтами.

Реальная цель имеет такие характеристики:

  1. конкретность;
  2. измеримость;
  3. актуальность.

То есть она должна быть чётко сформулирована, иметь параметры для оценки прогресса и соответствовать текущим желаниям/планам того, кто поставил эту цель.

Именно так мыслит предприниматель. А мечтатель просто чего-то хочет, но совершенно не представляет, как этого достичь. Так часто бывает у людей со скромными доходами, которые мечтают о всяческих предметах роскоши. При этом отчётливо понимают, что ресурсов на покупку этих "штучек" у них нет.

И ещё. Способность планировать и распределять ресурсы помогает достигать долгосрочных (стратегических) целей. Именно так строятся успешные бизнесы, которые через годы приносят своим владельцам внушительные дивиденды.

"Кто-то сегодня сидит в тени, потому что кто-то давно посадил дерево" (Уоррен Баффет).

Развитие предпринимательского мышления: 5 способов

Предпринимателями не рождаются, ими становятся. Но всё же ваш успех зависит не только от объёма приложенных усилий, но и от личных качеств.

Плохая новость — некоторые из них являются врождёнными, то есть речь идёт о темпераменте, характере. Хорошая новость — большая часть этих качеств и навыков поддаётся тренировке, их можно укрепить, усовершенствовать.

Итак, как же развить бизнес-мышление:

  1. Выбрать дело, к которому лежит душа.
  2. Сформировать правильно окружение.
  3. Ощущать комфорт от дискомфорта.
  4. Не бояться совершать ошибки.
  5. Научиться работать в команде и руководить коллективом.

 

Рассмотрим каждый из советов подробнее.

Выбрать дело, к которому лежит душа

Вы не можете действовать продуктивно, если нет достаточного уровня мотивации. А её нам обеспечивает внутренний огонь. Ваша способность мыслить как предприниматель напрямую связана с целью. Если она вас вдохновляет, воодушевляет или как-либо будоражит, то вы задействуете все ресурсы, чтобы её достичь.

Сформировать правильное окружение

Люди, с которыми мы общаемся, очень сильно влияют на нас. И если вы хотите развиваться, то постарайтесь находиться рядом с теми, кто уже на ступеньку выше — достиг того, к чему вы только стремитесь. Это будет подстёгивать вас.

Ощущать комфорт от дискомфорта

Наверняка у вас были когда-то идеи, которые могли бы привести вас к успеху, но вы не стремились их реализовать по причине страха выхода из зоны комфорта. Для развития предпринимательского мышления этот самый дискомфорт — один из главных инструментов.

Не бояться совершать ошибки

Вы начнёте мыслить как бизнесмен только тогда, когда будете внутренне готовы к риску и избавитесь от страха "облажаться". Ментальная свобода обеспечивает поиск действительно эффективных (а не минимально опасных) решений.

Научиться работать в команде и руководить коллективом

Быть командным игроком и одновременно иметь высокую степень ответственности за результат работы коллектива — нелёгкая задача. Но если вы какое-то время будете находиться в этой ипостаси, то сможете прокачать своё бизнес-мышление. Управление командой требует большого ресурса, стрессоустойчивости и навыка принимать мгновенные решения. И это очень ценные качества для будущего бизнесмена.

 

Что ещё поможет вам в&nbsp;развитии бизнес-мышления

Несколько лайфхаков:

Читайте литературу, и не только по бизнесу. Книги о бизнесе, биографии великих людей, истории брендов помогут вам углубить знания в этой сфере. А художественная литература научит решать задачи творчески. Во время чтения развивается мозг, поэтому читайте много, часто, регулярно.

Играйте в настольные игры. Прекрасная игра на тему бизнеса — "Монополия", но она далеко не единственная. Например, игра Alias поможет потренировать вашу находчивость и словарный запас. А Cash Flow повысит денежную грамотность.

Посещайте бизнес-тренинги. Лучше вживую, но можно и онлайн. Выбирайте не только тематики, но и спикеров. Отдавайте предпочтение авторитетным менторам (бизнесменам, аналитикам, консультантам), которые поделятся полезными советами и инсайдами из сферы бизнеса.

Откройте для себя нетворкинг. Другими словами, сарафанное радио. Практика получать клиентов, находить сотрудников и партнёров в среде своих близких и дальних знакомых стара как мир. Заводить полезные связи поможет вам ваше бизнес-мышление — общаясь с похожими людьми и осознавая ценность этого общения, вы будете получать обоюдную выгоду.

Путешествуйте. Как ни странно, но развивать предпринимательское мышление можно и во время поездок. Пример других стран может принести вдохновение — вы создадите что-то похожее у себя дома. Также можно "подсмотреть" инновационные пути развития бизнеса, а может даже и освоить новые рынки.

В процессе работы над собой постарайтесь не зацикливаться на неудачах. Возможно, вы допустите много ошибок, пока научитесь мыслить как успешный бизнесмен. Но всё это станет вашим личным опытом — ещё одним очень ценным активом.

Источник:karpachoff.com

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