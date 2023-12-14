Как рукой снимет: 5 лайфхаков для лечения похмелья

Этиловый спирт, содержащийся в алкогольных напитках, оказывает негативное влияние на организм человека. Он разрушает клетки головного мозга, а также нагрузку испытывают все органы. Когда печень не справляется с интоксикацией организма, появляются симптомы похмелья.

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Об этом пишет Новости Live.

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Чтобы облегчить состояние при похмелье, важно знать, как правильно поступать. Вот несколько советов:

Утром как можно скорее сходите в туалет. Метаболиты алкоголя выводятся из организма через мочевыводящую систему. Поэтому важно восстановить нормальное мочеиспускание. Для этого можно выпить минеральную воду, содержащую магний.

Выпейте рассол. Рассол содержит электролиты, помогающие восстановить баланс жидкости в организме. Кроме того, он имеет щелочную среду, что способствует понижению кислотности в желудке.

Съешьте имбирь. Имбирь оказывает противовоспалительное и обезболивающее действие. Он помогает справиться с тошнотой и рвотой.

Попробуйте мясной бульон. Бульон содержит аминокислоты, которые помогают восстановить работу печени. Он также является легкой пищей, не требующей много энергии для переваривания.

Съешьте нежирную рыбу с зеленью. Рыба богата белком, который необходим для восстановления организма. Зелень является источником витаминов и минералов.

Кроме того, важно придерживаться следующих рекомендаций:

Пейте много жидкости, чтобы восстановить баланс влаги в организме.

Не употребляйте алкоголь, пока не почувствуете себя лучше.

Дайте организму время на восстановление.

Если похмелье сопровождается такими серьезными симптомами, как сильная тошнота, рвота, головная боль, повышенная температура, лучше обратиться к врачу.

Напомним, мы уже писали, как пить алкоголь, чтобы не было похмелья.

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