Как с помощью копеечных средств убрать чайный налет из чашек

Не редко возникает ситуация, когда на дне чашки после употребления чая формируется нежелательный налет, окутывающий ее внутренние стороны. Чтобы устранить эту проблему, можно воспользоваться проверенными домашними средствами.

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Накопление налета в чашке приводит к его укреплению и сложности дальнейшего удаления, рассказывает команда UAportal вместе с ukr.media. Чем дольше откладывать мойку, тем труднее будет избавиться от налета, поэтому необходимо действовать немедленно.

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Как очистить налет с чашек с помощью кефира

Нужно залить кефир в чашки, имеющие чайный налет. Если он охватывает всю внутреннюю часть чашки, наполните ее кефиром до верха. В случае, когда налет только на дне, достаточно будет и малого количества кефира. Оставьте кисломолочный напиток в чашках на пару часов. После этого кефир можно употреблять, ведь он остается безопасным, а чашки станут чистыми.

Способ удаления налета с использованием соды и уксуса

Приготовьте смесь, смешав соду и уксус в пропорции: одна столовая ложка соды на две столовые ложки уксуса. Нанесите полученный раствор на чашки с чайным налетом и оставьте на 10-15 минут для взаимодействия. После тщательно промойте их горячей водой, чтобы удалить остатки содово-уксусного раствора. Ваши чашки восстановят свою первоначальную чистоту и блеск.

Ранее команда UAportal рассказывала о других способах, как легко и быстро удалить из чашки пятна от кофе и чая.

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