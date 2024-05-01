Как с помощью простого гвоздя получить лучший урожай яблок: невероятный секрет садоводов

Яблони и груши, которые можно встретить практически в каждом саду, требуют особого ухода для достижения богатого урожая. Довольно непросто вырастить эти плодовые деревья, поскольку даже качественные саженцы из питомника не гарантируют стабильный урожай хороших плодов в будущем.

Новички в садоводстве часто прибегают к применению удобрений, надеясь улучшить урожайность своих деревьев. Однако люди с опытом иногда используют определенные хитрости, пишет портал "Добрые Новости".

Как увеличить урожай яблок

Опытные садоводы часто прибегают к другой стратегии – они прекращают подпитывать дерево, используя метод, известный как шокирование. Обычно, когда человек покупает молодой саженец и высаживает его, он следует всем правилам ухода за растениями.

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В результате, в течение первых нескольких лет, молодое дерево активно цветет, но со временем оно созревает и становится зрелым деревом. Однако, количество плодов, которые оно приносит, уменьшается по сравнению с предыдущими годами.

Если урожай оказывается недостаточным или плоды не соответствуют ожиданиям по качеству, то продолжать заботу о таком дереве не имеет никакого смысла. В этом случае садоводы, имеющие богатый опыт, обычно прибегают к проверенной методике. Когда яблоня тратит силы лишь на рост, но не на формирование плодов, ей необходимо создать условия, побуждающие к плодоношению.

Для этого в ствол яблони вбивают ржавый гвоздь, что является безопасным для дерева, но эффективно стимулирует его к лучшей урожайности. Гвоздь следует вбить в выбранное место на стволе, где позже можно будет его легко удалить, а отверстие замазать садовым варом.

Напомним, эксперты рассказали, когда начинать опрыскивать деревья от вредителей.

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