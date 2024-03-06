Как самостоятельно посчитать размер пенсии после индексации

Планируете выход на пенсию? Хотите знать, на какую выплату вы можете рассчитывать? Заранее рассчитайте свою пенсию, чтобы лучше спланировать свое будущее.

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В 2024 году украинцы могут самостоятельно рассчитать размер пенсии. Чтобы посчитать размер будущей пенсии, можно воспользоваться "Пенсионным калькулятором". Сделать это можно в личном кабинете на вебпортале ПФУ.

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1. С помощью "Пенсионного калькулятора".

Вы найдете его в личном кабинете на веб-портале ПФУ.

Калькулятор поможет вам определить ориентировочный размер пенсии по введенным данным или на основе стажа, который будет приобретен на дату наступления пенсионного возраста.

Вы также получите подробный протокол расчета.

2. С помощью формулы:

Размер средней зарплаты x индивидуальный коэффициент зарплаты x коэффициент страхового стажа = размер пенсии.

Какой стаж нужен, чтобы выйти на пенсию в 2024 году:

60 лет – 31 год страхового стажа

63 года – 21 год страхового стажа

65 лет – 15-21 год страхового стажа

Помните:

Требования к страховому стажу ежегодно растут.

К 2028 году, чтобы выйти на пенсию в 60 лет, нужно будет проработать 35 лет.

Ранее мы сообщали, что с 1 апреля 2024 года будут пересмотрены размеры пенсий для работающих пенсионеров.

Напомним, украинцы могут получить прибавку к пенсии.

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